Zelená euforie! Jindřišek byl posledně sparťan, invaze majitelů na tiskovce

„Po dohodě s hráči prosíme fanoušky, aby po skončení zůstali na svých místech a užili si velkou děkovačku. Pak budou oslavy probíhat na ploše,“ prosil několik minut před koncem zápasu Bohemians – Olomouc hlasatel zaplněný Ďolíček.

Stav zápasu (0:1) už v tu chvíli neměl žádný význam, v době chytrých zařízení už všichni věděli, že druhá podmínka, která by zapříčinila pokles klokanů ze čtvrtého místa (vítězství Slovácka na Slavii), se nenaplnila. Takže prosba byla marná, stovky fanoušků okamžitě se závěrečným hvizdem přeskočily plot, na tuhle chvíli čekaly zelenobílé generace.

Hostující trenér Václav Jílek měl už při televizním rozhovoru obrovskou kulisu na místě. Domácí pak po jednom vystupovali na pódium pod hlavní tribunou. Od kustodů po trenéra s kapitánem. Domácí tisková konference tak začala téměř hodinu po konci zápasu, když se dvoučlennému mediálnímu úseku podařilo v davu vypátrat Josefa Jindřiška.

„Musím upřímně říct, že si to ještě neuvědomuju. Nevím, co mě čeká. Bude to moje premiéra, nikdy jsem poháry nehrál, nedokážu říct, co od toho očekávat. Určitě je to velká věc, ale ani vůbec nevím, jak se to losuje. Postupem času mi to dojde," soukal ze sebe kapitán týmu před zápasem zvolený největší osobností ligy.

SESTŘIH: Bohemians - Olomouc 0:1. Přes porážku do Evropy! Duel rozhodl Beneš Video se připravuje ...

„Klokani“ naposledy hráli evropské soutěže před 36 lety. Josef Jindřišek je tak jediným hráčem, kdo si to může pamatovat: „Bylo mi 6 let a Bohemku jsem nevnímal. Měli jsme strejdu v Praze a fandil Spartě. Párkrát nás na ní vzal, tak jsem byl jakoby sparťan.“

„Ježišmarja,“ povzdechl si po téhle větě nahlas vedle sedící tiskový mluvčí Petr Koukal a vyvolal první z výbuchů smíchu.

Jindřišek vysekl poklonu i majitelům klubu: „Pochopili, že pokud chceme hrát nahoře, tak se musí víc investovat do hráčů. Třeba ty z Plzně nebo Sparty, kde je nechtějí. Musíme je sem vzít a zaplatit – víc otevřít kasu, aby přišla kvalita, abychom mohli usilovat o lepší výsledky.“

A o kom se mluvívá, daleko nebývá. V tu chvíli totiž do tiskového nakráčeli majitelé klubu – Dariusz a Darek Jakubowiczové. Ten starší se skleničkou koňaku. „Jakmile zjistíme, že letíme do Kazachstánu, tak budeme hrozně nadšení. Užijeme si to. Ale obleky mít nebudeme, protože když jsme si je minule pořídili, tak jsme spadli. Máte krásný teplákovky,“ začal svůj výstup.

A bude se moct hrát v Ďolíčku? „První předkola samozřejmě odehrajeme tady,“ dušoval se předseda představenstva. „A pak máme podepsanou tajnou smlouvu na finále,“ rozesmíval přítomné. Jde slova o předkolech v Ďolíčku brát vážně? Kdo ví…

Jednu smlouvu ale odtajnit mohl. Josef Jindřišek stále nemá kontrakt na příští rok, i když i ve 42 letech patřil k pilířům sestavy. „Máme ji, ale je tam spousta naturálií – docela hodně instalatérského materiálu – který nejsem schopný sehnat. Ve smlouvě má plat, prémie i nářadí a materiál, na tom to vázne. Ale Pepa tady musí sloužit dlouho. On ví, že musí,“ uzavřel své vystoupení a začal se v rámci plnění naturálních dohod s kapitánem shánět po rumu.

Liga skončila. Klokani „doskákali do Evropy“ a dlouhá noc čekala nejen Letnou, ale i Vršovice.