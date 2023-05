„Útok“ na Slavii. Nejžhavější zboží Jurásek, Trpišovský mluvil o posilách

Video se připravuje ... Sezona skončila. Podruhé stříbrně. Pro Slavii je to málo. Na transferové burze bude zase aktivní. V ideálním případě by ráda získala tři přírůstky, reprezentačního útočníka Mojmíra Chytila z Olomouce už má. Zároveň se bude muset bránit útokům ze zahraničí. Nejžhavější zboží? David Jurásek! „Zatím na něj konkrétní nabídka není, ale určitě to nabere dynamiku,“ nedělá si iluze trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. O jakých jménech a personálních pohybech hovořil po vítězné ligové derniéře se Slováckem (4:0)?

O Ondřeji Lingrovi „Ondrův případný odchod musím mít v hlavě, už s ohledem na to, že odchází Peter. Kdyby odešli oba, zmizelo třicet procent podílů na gólech v sezoně, což by byl velký zásah. Podobně jako před rokem a půl v zimě, kdy odešel podhrotový a hrotový hráč. Linžimu končí smlouva, má ambice, chce zkusit zahraničí. Na druhou stranu nechce vzít každou zahraniční nabídku. Pokud to ale bude klub, který by ho sportovně zaujal, tak se to stát může. Bude to věc, kterou budeme probírat do poslední chvíle, musíme na to být připravení. Hráči, kteří se umí pohybovat v pokutovém území jako on, jsou ti nejcennější." Olomouc – Slavia: Ondřej Lingr využil centr Oscara a zakončil hlavou k tyči, 2:3

O Davidu Juráskovi „David je nejžhavější zboží. Momentálně mám zprávy, že na něj není žádná konkrétní nabídka. Spousta klubů sonduje situaci, jezdí se na něj dívat, poptávají se. Bude to podobný příběh jako v minulých letech, bude se to stupňovat. David je na seznamu klubů. Když jim něco nevyjde, třeba po něm sáhnou. Zájem určitě registrujeme, jeho jméno hodně létá a je předpoklad, že by na něj nabídka mohla přijít. Po zápase v Olomouci jsem říkal, že si umím představit, že by tady pokračoval a mohlo by u něho dojít k rozvoji stejně jako u hráčů, kteří tu v minulosti zůstali déle. Vždy to ale bude o nabídce, pokud se sejde s představami klubu, hráč odejde. David je výjimečný hráč i díky typologii levé nohy, dynamice, rychlosti a fotbalovosti. Udělal obrovský progres i do defenzivy, je to komplexní fotbalista. Takových je na trhu málo, v podstatě každý klub v Evropě shání levého obránce a útočníka. Měl by proto odejít za adekvátní částku, která dokáže klubu naplnit rozpočet do budoucna. Teď není nic na stole, není to ani ve stadiu, že by se něco blížilo, určitě to ale nabere dynamiku." Slavia - Bohemians: Skvělé sólo Juráska. Klokaní zmar znásobil van Buren, 5:0

O pozici stopera „Igoh Ogbu nám toho hodně vyřešil, i proto budeme usilovat o dalšího podobného hráče. Tomáš Holeš jednoznačně splňuje parametry, jeho přednosti jsou ale jinde, než ve výšce a hře hlavou. Potřebujeme někoho, kdo by případně mohl Igoha zastoupit. Jedna z věcí, na kterou se chceme zaměřit, bude i to, že s námi do přípravy půjdou mladí hráči a navrátilci z hostování - Vlček z Pardubic nebo Konečný z B-týmu. Je možné, že někdo z nich chytne šanci za pačesy, spíš to ale směřujeme k tomu, že potřebujeme víc hráčů jako Ogbu." Ogbu: superrychlé monstrum pro TOP 5 ligu. Proč o něj Slavia tak stála?