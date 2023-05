Mikloško a Brabec: bude audit? Je tu jedno zajímavé jméno místo Hapala

Podle Podroužka navíc není vůbec jisté, že slezský klub čekají lepší časy: „Kádr v současném složení není zárukou, že bude v další sezoně aspirovat na nějaké důstojnější umístění. Brabec by měl přijít za Mikloškem na společný audit a zeptat se ho: Luďku, co chceš udělat s mým klubem, s mými penězi? Co je tady špatně?“

Podroužek s Vackem se zároveň shodli na jednom jméně, které by podle nich do Baníku vneslo do kádru čerstvý vítr. „Jan Trousil. Vůbec bych se toho nebál,“ říká Vacek, ale zároveň varuje: „On sám toho ale moc nezmůže, pokud nad sebou nebude mít někoho, kdo bude mít přesah do klubu.“ Trousil by se líbil i Podroužkovi: „Jasně že jo. Má neuvěřitelnou energii a chuť do práce,“ míní redaktor deníku Sport a webu iSport.cz

