Jarolím: Slavia titul Spartě darovala, Jurečka je jako Haaland. Brno? Chaos

Předpověděl, že fotbalová Sparta může klidně vyhrát titul. Ale neudělal to v posledních týdnech, dokonce ani měsících ne, nýbrž už před startem jara. Tehdy třetí Letenští ztráceli na vedoucí Slavii celých sedm bodů, přesto trenér Karel Jarolím ve videomagazínu LIGOVÝ INSIDER odhadoval, že při závěrečném účtování budou mít za určitých okolností navrch. „Bohužel jsem žádné sázky neuzavřel,“ usmívá se Jarolím v aktuálním speciálním dílu věnovanému celému ročníku. Ze splněné prognózy však žádnou extra radost nemá. „Přál jsem si, aby to dopadlo jinak. Ale slávisté Spartě k titulu pomohli, byl jí darovaný,“ míní.

Kouč, jenž s týmem z Edenu vyhrál ligu v letech 2007 a 2008, se tak přidává k expertům, kteří odhalují v herním projevu Sparty značné rezervy. „V zápasech, které jsem viděl, mě herně nepřesvědčila,“ říká a rozebírá především nejtěžší konfrontaci v podobě derby. Na druhé straně se nezabývá tím, že sparťanům pomohly k celkovému triumfu góly v nastaveném čase i z někdy sporných penalt. „To by bylo laciné,“ říká jasně. To, že slávisté titul nezískali podruhé v řadě, vidí vzhledem k širokému kádru a možnostem jako selhání. „Svým způsobem je to průšvih,“ říká a vysvětluje, co červenobílé z jeho pohledu brzdilo.

Paradoxem je, že slávisté nakonec měli stejně bodů jako Sparta a nejlepší obranu i útok, který od magické stovky dělily pouhé dva góly. Mocně se o to přičinil kanonýr Václav Jurečka, jenž přeskočil i díky výjimečnému kousku v podobě dvou čtyřgólových zářezů brněnského snajpra Jakuba Řezníčka, a s dvaceti góly se stal nejlepším střelcem sezony. „Je to dravec, v menším mi připomíná Haalanda,“ nachází lichotivé přirovnání k zabijákovi z Manchesteru City Jarolím. A pozor, v téhle souvislosti padne ještě jedno exkluzivní jméno: Karim Benzema...

LIGOVÝ INSIDER s Karlem Jarolímem