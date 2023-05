LFA už chystá příští sezonu. Představila novou podobu míče

Ligová fotbalová asociace dnes představila novou podobu jednotného míče pro nadcházející ročník FORTUNA:LIGY. Pokračuje v dlouholeté spolupráci s firmou SELECT, jež dodává balony třeba do první ligy v Portugalsku nebo do skandinávských nejvyšších soutěží.

LFA tak navazuje na projekt, který započal minulou sezonou, ve které se poprvé jednotné míče dánské značky objevily. S firmou má mít uzavřený víceletý kontrakt.

„Věříme, že ze strany hráčů a týmů bude mít i tento model stejně skvělé ohlasy, jako jsme zaznamenali během uplynulého roku na minulou verzi míče. Expedice míčů na všechny kluby FORTUNA:LIGY začne už na konci tohoto týdne, aby byly míče klubům k dispozici už na startu letního přípravného období,“ uvedl Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

Oproti variantě z právě skončené sezony by měl mít nový hrací předmět modernější vzhled. SELECT v minulé sezoně dodával míče například do první portugalské ligy či do skandinávských soutěží. Každý z klubů FORTUNA:LIGY pak od LFA obdrží 150 míčů letní verze a 35 zimní varianty.