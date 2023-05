Řezníček má zůstat v Brně: příslib od majitele. Kdo zaplatí Endla (19)?

Z balíku smutných zpráv pro Zbrojovku je tu jedna radostná. Její kanonýr Jakub Řezníček (35) téměř jistě zůstane v klubu i po sestupu do druhé ligy ! Nejen proto, že má kontrakt na další dva roky. Jde také o to, že je majiteli Václavu Bartoňkovi zavázán a podle informací iSport.cz existuje mezi oběma muži úmluva o budoucím začlenění útočníka do funkcionářských struktur organizace.

Druhý nejlepší střelec nejvyšší soutěže ve F:NL? Ano, je to velmi reálné. Devatenáctigólového Jakuba Řezníčka by po pádu Brna o patro níž mohla odlákat pouze lukrativní nabídka pro něj i pro klub.

Boss Bartoněk svou hvězdu uvolnit nechce a ani Řezníček na to extra netlačí. Je smířený s tím, že bude opět pomáhat Zbrojovce k návratu mezi elitu. „Druhou ligu jsem hrál i minule,“ podotkl po posledním duelu se Zlínem. „Mám smlouvu a uvidíme, co bude. Samozřejmě je to nepříjemná situace, musíme se s ní vyrovnat,“ dodal.

Není pravděpodobné, že by za schopného střelce někdo vysázel miliony. Řezníčkovi už je pětatřicet let, a byť by většině prvoligových celků významně pomohl, těžko po něm sáhne třeba nedaleké Slovácko, intenzivně hledající hroťáka.

Odchovanec Příbrami se chce s rodinou usadit v Brně či blízkém okolí a u fotbalu po skončení kariéry zůstat v jiné roli. Ideálně ve Zbrojovce, což mu prý Bartoněk přislíbil. Kdyby to neklaplo, pomocnou ruku mu podá jeho agentura Sport Invest, pro kterou by mohl dělat skauta.

Půlka sestavy pryč

Brněnský kádr se jinak rozpadá. Klíčoví borci odchází. Michal Ševčík do Sparty, Filip Souček se vrací z hostování tamtéž, Musa Alli vybírá mezi nabídkami z Belgie a Polska, Filip Blecha patří Slavii, Mohamed Tijani Plzni, stejně jako Šimon Falta. Ukončení vrcholové kariéry prý chystá rezervní brankář Vlastimil Hrubý. Minimálně půlka základní sestavy bude fuč. Navíc hrozí další odchody.

Primárně stopera Lukáše Endla (19, v sezoně 20 zápasů), jehož cena by ve druhé lize prudce klesla. Je zájmem všech stran, aby se mládežnický reprezentant posunul a hrál vyšší soutěž.

V Česku je nicméně finančně dostupný pouze pro top trojku Sparta, Slavia, Plzeň, případně Baník. Exmistr z Edenu ho má dlouhodobě v merku, ovšem letní transfer není v tuhle chvíli ve hře. Ani nikam jinam. „Pokud by ho někdo z našich nejlepších klubů koupil, obratem Lukáše pošle někam na hostování. Samozřejmě v rámci první ligy,“ uvedl informovaný zdroj.

Paradoxně reálněji se aktuálně jeví Endlův přestup do zahraničí. Podle kvalifikovaných odhadů iSport.cz za něj Bartoněk požaduje cca půl milionu eur (zhruba 12,1 milionů korun). Kontrakt má v Brně až do léta 2025.