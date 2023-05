Ostuda Zbrojovky, díl třetí. Fanoušci útočili na majitele. Zůstane Řezníček?

Tragédie pro Brno! Další sestup, třetí za posledních pět let. Zbrojovka totálně zmastila jaro, na což dala razítko chudičkou remízou 0:0 se Zlínem. „Bartoňku vylez ven,“ skandovali rozlícení fanoušci pod okny hlavní budovy směrem k majiteli klubu Václavu Bartoňkovi. „Zmrvili jsme to,“ ulevil si útočník Jakub Řezníček. Hostům remíza stačí k průniku do baráže, mise kouče Pavla Vrby bude pokračovat ve dvojzápase proti Vyškovu.

Zlínský brankář Stanislav Dostál, jenž si třemi těžkými zákroky vychytal první čisté konto na jaře, rychle na dálku zamával ke kotli svých příznivců a mazal do rozjuchané šatny. Pár metrů za ním už se valila ke vstupu do útrob stadionu v Srbské ulici horda fanoušků protivníka. Jejich hněv opakovaně mířil k bossovi Václavu Bartoňkovi, pod jehož správou slavná značka chřadne. „Je mi strašně líto, že Brno nehraje pravidelně ligu,“ soucítil s domácími trenér Pavel Vrba.

Zbrojovka promarnila další rok. Nováček zažil slušný podzim, ale přes zimu usnul a nafackoval sám sobě. Další pád o patro níž je ostuda města. Zvlášť když si vezmete, že o nejvyšší soutěž bude bojovat nedaleký Vyškov, organizace bez profesionální fotbalové tradice. I když trenér Martin Hašek v rozhodující bitvě šiboval sestavou, prohazoval hráčům posty na hřišti, nevedlo to absolutně k ničemu. Výkony některých hráčů byly tristní. „Zlín byl zalezlý. My jsme dobývali a nedobyli,“ povzdechl si Řezníček. „Po zimě jsme z toho úplně vypadli. Je to hrozná škoda,“ shrnul.

Hostům stačil zkušený defenzivní projev k výsledku, pro který si přijel. Teď ještě zvládnout dva střety s ambiciózním Vyškovem a bude zas na chvíli dobře. Jenže Vrbova parta to nebude mít snadné. Klub kamerunského majitele Kingsleyho Pungonga se zajímavými cizinci v kádru si dělá čáku na historický úspěch a na soka si bude věřit. V listopadu ho vyškolil v osmifinále MOL Cupu na jeho Letné. Herně i výsledkově (0:1).

Ale Vrbova parta půjde do boje v roli favorita. Ke konci sezony začala sbírat body, neprohrávat. „Všichni jsme se strašně semkli. I hráči, kteří předtím tolik nehrávali jako třeba Ruda Reiter,“ líčil brankář Stanislav Dostál, jeden ze strůjců úprku z poslední příčky na předposlední. Klíčový zákrok v neděli vytáhl hned ve čtvrté minutě, kdy bleskově zmenšil střelecký úhel Šimonovi Faltovi a nechal se nastřelit. „Měl jsem i štěstí. Trefilo mě to do nohy a letělo kousek nad bránu,“ ulevil si. Pak ještě vytáhl Hrabinovu dělovku z dálky a Řezníčkovu hlavičku. „Závarů, rohů a centrů tam byla spousta. Ale zvládli jsme to ubránit a uskákat. Nejsou to jednoduché zápasy,“ dodal.

V Brně vládne smutek, deziluze. Klub udělal další krok zpátky. Kolikátý už? „Cíl jsem nesplnil. Smlouvu se Zbrojovkou mám do konce sezony, takže teď končí,“ uvedl Hašek, jenž nejspíš u mužstva pokračovat nebude. V devíti zápasech dokázal přivést Řezníčka a spol. k jediné výhře. A to hned v tom prvním s Pardubicemi. „Práce tady mě baví, poslední čtyři utkání měly parametry. Ale je kolem toho spousta otázek,“ řekl k možnému prodloužení kontraktu. Spíš to vypadá, že sedne na motorku a vrátí se do Čech.

Brno - Zlín: Nejvěrnější masochisti! Transparent fans Zbrojovky vůči vedení klubu Video se připravuje ...

Proti Zlínu zaskočil tím, že poslal do hry uzdraveného špílmachra Michala Ševčíka až na poslední půlhodinu. „Nemá formu, nebyl připravený do utkání. Ve středu maturoval, možná měl v hlavě i nové angařmá. Nebyl mentálně připravený. Samozřejmě to pro nás bylo oslabení,“ vysvětlil Hašek, jenž původně chtěl na mladého záložníka sázet víc.

Jenže zjistil, že to nejde. „Jak se blížil konec sezony, stal se v podstatě nepoužitelný. Dokonce jsem zvažoval, jestli ho tam mám proti Zlínu vůbec dát. Je to mimořádně šikovný hráč, ale v tuhle chvíli není na velký klub absolutně připravený,“ řekl natvrdo, neboť se ví, že reprezentant U-21 v létě zamíří do Sparty.

Jako hráč, který je podepsaný pod sestupem Zbrojovky. Stejně jako další výrazné postavy soutěže – Řezníček, Musa Alli, Souček…Brno začne stavět nový kádr. I s nejlepším střelcem, jenž nedal gól v posledních osmi zápasech? „Mám smlouvu, co mi zbývá. Druhou ligu už jsem tu hrál. Uvidíme, co bude, je to nepříjemná situace,“ pokrčil rameny Řezníček. „V Brně má být první liga,“ dodal rázně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Berkovec – Hrabina, F. Souček (86. Divíšek), Endl, Hlavica (63. Nečas) – Hladík, Fousek (66. Ševčík), Texl, Falta – Alli – Řezníček (C). Hosté: Dostál – Reiter (90. Bartošák), Didiba, Simerský (C), Kolář – R. Hrubý, Janetzký – Vukadinović (68. Čanturišvili), Slončík (68. Y. Dramé), Fantiš (77. Silný) – Balaj (90. Kovinić). Náhradníci Domácí: Hrubý, Šiman, Tijani, Matejov, Granečný, Divíšek, Koželuh, Blecha, Nečas, Ševčík Hosté: Rakovan, Bartošák, Dramé, Jeřábek, Kovinić, Čanturišvili, Silný Karty Hosté: Dostál Rozhodčí Berka – Vlček, Váňa Stadion ADAX INVEST Arena, Brno Návštěva 7528 diváků