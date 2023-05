Řezníček po sestupu: Musí se s tím něco dělat. Co záviděl Jurečkovi?

V pátek měl pětatřicáté narozeniny, v sobotu ho slávista Václav Jurečka senzačně předstihl v tabulce střelců a v neděli zažil s Brnem sestup do druhé ligy. Silně emoční víkend ukončil sezonu Jakubu Řezníčkovi (35). Po osudové remíze se Zlínem (0:0) byl útočník skleslý, bez energie. Poslední týdny, v nichž se zasekl on i celý tým Zbrojovky, ho těžce zklamaly. Mluvil o tom za skandování fanoušků pod okny: Bartoněk ven! „Sedm zápasů jsem se nedostal do koncovky,“ prohlásil druhý nejlepší snajpr FORTUNA:LIGY.

Proč jste neporazili ani Zlín?

„Byl celý zápas zalezlý. My jsme je dobývali a nedobyli. Nedotlačili jsme tam gól. Honili jsme to na poslední chvíli. Měli jsme míč na kopačkách, což se dalo očekávat. Ale nic jsme z toho nevytěžili. Jen pár centrů a střel. Byli jsme semknutí, chtěli jsme to urvat. Ale hlavy tak pracují, že to nešlo podle našich představ. Tuhle půl sezonu jsme zmrvili.“

Když jste zahodil dvě penalty nedávno proti Pardubicím, mluvil jste o nejhorším zápase kariéry. Dá se to srovnat s tímto sestupovým okamžikem?

„Určitě jo. Strašně mě to mrzí, protože jsme sezonu rozjeli dobře. Po zimě jsme z toho úplně vypadli. Odnesl to Ríša (trenér Dostálek), nic se s tím nestalo. Furt jsme hráli stejně. Je to hrozná škoda pro Brno. Tady má být liga.“

Nepodcenil klub situaci v zimě, kdy se kádr neposílil?

„To není otázka na mě. Samozřejmě asi někdo mohl přijít. Ale nevím, jaké jsou možnosti. Jestli sem nikdo nechce…“

Máte chuť hrát druhou ligu, když jste dal v první devatenáct branek?

„Co mi zbývá… Hrál jsem ji i minule. Mám smlouvu a uvidíme, co bude. Samozřejmě je to nepříjemná situace, musíme se s ní vyrovnat.“

Brno - Zlín: Zbrojovka padá do druhé ligy, fans na trávníku skandují na majitele Bartoňka Video se připravuje ...

Většina opor však odchází. Co se musí stát, aby se nejvyšší soutěž za rok do města vrátila?

„Je pravda, že hodně hráčů odchází, některým končí hostování. Logicky se musí udělat úplně nový kádr, aby byl konkurenceschopný. Je ohromně těžké prolézt druhou ligu. Není to sranda.“

Na konci jste přestal dávat góly, ani jste už neměl šance, že?

„Nemůžu říct, že bych měl nějakou tutovou šanci, kterou bych zazdil. Jenom nějaké hlavičky po souboji. Nedal jsem ty dvě penalty, to je samozřejmě moje chyba. Prostě nám to nelepilo. Je to o hlavách, je to ohromný tlak a my jsme se s tím nevypořádali.“

Co říkáte reakci fanoušků, namířené proti majiteli Václavu Bartoňkovi?

„Je to nepříjemné, ale asi se to dalo čekat. Už je to takhle nějakou dobu. Bylo to tak minulé i předminulé kolo. Chvilku nás povzbuzují, a pak řvou, ať to majitel prodá. Slyšíme to, vnímáme, ale chtěli jsme urvat vítězství. Nedá se nic dělat. Nic s tím neuděláme.“

Štve vás, že jste nakonec přišel i o korunu krále střelců?

„To teď vůbec není podstatné. Škoda, že mě Zlín nebránil jako v sobotu Slovácko Jurečku. Tolik prostoru jsem neměl. Byl jsem nahoře a chtěl jsem se tam udržet. Myslím, že jsem se udržel docela dlouho. Do posledního kola. Vencovi Jurečkovi gratuluju. Pro mě byla podstatná Zbrojovka, která taky nevyšla. Když už se to zkazilo, tak se to pokazilo celé. Musí se s tím konečně něco udělat.“