Já a Ribéry? Táta skoro brečel, přiznal Kušej. A mercedes je pravda…

Patřil k největším objevům právě skončené sezony. Vasil Kušej ochutnal ligu poprvé až letos v lednu, ale v dresu Mladé Boleslavi okamžitě zaujal dynamickými ofenzivními výpady. Hru třiadvacetiletého fotbalisty podrobně rozebrali redaktoři deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica a Jiří Fejgl v pořadu iSkaut, kde padlo jedno zajímavé přirovnání: „Pro mě je to český Ribéry: „Postavově, postově, herně,“ prohlásil na Kušejovu adresu Kvasnica. A co na to sám Kušej? „Je to velká pocta. A táta z toho skoro brečel,“ reaguje hráč na iSkaut. Trefili podle něj redaktoři deníku Sport a webu iSport jeho silné stránky? A je pravdivá příhoda s mercedesem? Podívejte se na VIDEO.