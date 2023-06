Vémola fandil se Starkou, štěstí ale nepřinesl. Nevzdáme se, zní z Příbrami

Favorit si zhluboka vydechl. Pardubice si před barážovou odvetou vyřídily náskok 2:0. V prvním poločase však ligista sledoval děsivé scény, dvě střely mířící na jeho branku narazily do tyče… „Měli jsme i štěstí,“ uznal trenér vítězů Radoslav Kováč. Snaživá Příbram, kterou z pověstného balkonu u hřiště vedle majitele Jaroslava Starky sledoval i Karlos Vémola, po přestávce klesla do kolen po hloupých chybách.

Závan starých časů se vrátil do Příbrami. Půl hodiny před prvním barážovým utkáním byly příjezdové cesty ke stadionu u Litavky ucpané. Auta se sunula krokem. Fanoušci, kteří se vydali na duel sezony pěšky, byli podstatně rychlejší. U stánků voněly grilované klobásy, z výčepních zařízení se valilo pivo, fanoušci stáli v dlouhých frontách.

Retro náladu vyvolával i pohled na balkon hlavní přilehlé budovy, kde má Příbram veškeré zázemí. V bílé košili na terase nervózně postával zdejší boss Jaroslav Starka, vedle něj v černém triku kontroverzní podnikatel Ivo Rittig, také bývalý trenér Příbrami František Straka a jeden speciální host – zápasník Karlos Vémola.

Všichni do jednoho museli polknout hořkou porážku. Jak šel čas, a Pardubice prchly do náskoku 2:0, Vémola z balkonu zmizel, před koncem zápasu i Starka… Zásadní zápasy se v Příbrami dříve vyhrávaly, i za pomoci rozhodčích a sporných penalt. Pro středeční podvečer to neplatilo. Naopak. Sudí Ondřej Berka pískl pokutový kop proti Starkově partě.

Pardubice vyhrály v úvodním zápase baráže 2:0 a mašírují za záchranou FORTUNA:LIGY.

„Byly jsme ale pořádně nervózní a měli i štěstí,“ připustil hostující kouč Radoslav Kováč.

A Příbram velkou smůlu. Hned zkraje zápasu Jakub Zeronik, host ze Slavie, vypálil pecku ze skrumáže. Prásk. Tyč. Před koncem poločasu na té samé tyčce skončil i šikovně zahraný trestný kop Václava Dudla.

„Bylo to o kvalitě v zakončení. V tom nás Pardubice přehrály. V druhém poločase jsme měli další dvě ložené šance, ale gól jsme nedali,“ kroutil hlavou Roman Bednář, asistent hlavního trenéra Karla Krejčího.

Klíčová pasáž hry trvala pouhých třináct minut. Krátce po přestávce Vojtěch Sychra dorazil střelu Pavla Černého. Na lavičce hostů to vyvolalo náležitý povyk.

„Byl to zápas o první brance. Kdyby ji dala Příbram… Skórovali jsme ale my, to rozhodlo,“ vydýchal drama Kováč.

Na 2:0 zvýšil z pokutového kopu Dominik Janošek. Pardubice pak až na výjimky kontrovaly děj. Před odvetou získaly náskok, který tým jeho kvalit nesmí promrhat.

„Od osmého kola, co jsme přišli k týmu, hrajeme o život. Je to náročné na psychiku. Potřebujeme to dohrát v neděli. Věřím, že to zvládneme. Čeká nás druhý krok, který nesmíme v žádném případě podcenit. Ani milimetr. Musíme pořád hrát náročně s dobrou defenzivou a organizací,“ přeje si Radoslav Kováč.

Příbram si sice moc dobře uvědomuje, jak jsou karty rozdané. Ví, že šanci prakticky nemá, přesto bude spřádat plány, jak na východě Čech ztropit megasenzaci.

„Bude to hrozně těžké, ale nevzdáme se. Ve fotbale se může stát cokoliv. Třeba dáme první gól a…,“ zasnil se Bednář.

V neděli bude jasno. Půjde o poslední fotbalový den aktuální sezony. Pardubice plánují oslavy, Příbram je bude chtít šokujícím způsobem zatrhnout.