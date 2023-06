Sparta: možné prodeje a kdo je na odchodu. Budoucnost lídra či Vitíka

Kapitán mistrů, klíčový muž Briana Priskeho a nezpochybnitelný lídr celého mužstva. Jestli by o někoho Sparta skutečně velmi nerada přišla, tak právě o něj. Krejčí už v rudém dokázal všechno. Získal titul i domácí pohár. Posun na další level by se nabízel. Samotný hráč ale nutně nemusí projevit touhu k odchodu už nyní. S klubem je pevně spjatý, smlouvu má ještě na tři roky.

Sparta - Slavia: Nádherný přímák od Haraslína! Takhle by to netrefil ani Ronaldo, 1:0

Klub má v hostování australského reprezentanta zakotvenou opci, kterou může uplatnit. Vzhledem k průběhu druhé poloviny sezony by to ale bylo velké překvapení. Mabil sice proměnil dvě penalty v důležitém duelu v Liberci a zajistil svému týmu penaltu v nadstavbovém derby, jinak toho ale ukázal hrozně málo.

Kdo má šanci zůstat

Brianovi Priskemu se budou na startu letní přípravy hlásit Matěj Polidar a Martin Suchomel, Václav Sejk s Matějem Rynešem se připojí po EURO hráčů do jedenadvaceti let. Všichni dorazí se stejnou motivací: ukázat dánskému kouči, že si místo v áčku zaslouží. Především Sejk s Polidarem by mohli do systému dánského kouče zapadnout.