Baranek hodnotí mistrovský tým: Ukecaný Haraslín i telefonista Mabil

Video se připravuje ... Fotbal je týmová hra. Individuality jsou důležité, ale nesmějí přesáhnout jednotu kolektivu. Jaký podíl měli očima Miroslava Baranka, vedoucího prvního týmu AC Sparta Praha, jednotlivý členové kádru na mistrovském tažení? Podívejte se na jeho hodnocení hráčů a realizačního týmu.

Matěj Kovář (Kovi) „Kovi… Barák se staví od základu. Myslím, že to byla nejlepší volba, kterou jsme mohli udělat, že jsme ho získali. Jak přišel z Manchesteru United, vůbec mě nepřekvapilo, jak funguje, jak je připravený. Je to skvělý gólman. Absolutní profík a taky flegmatik. Pořád se směje, neviděl jsem ho ve špatné náladě.“ Gólman Sparty Matěj Kovář kontroluje nepřehlednou situaci • Foto Pavel Mazáč / Sport

Ladislav Krejčí (Krejda) „Troufnu si říct, že kdyby nám v sezoně chyběl ještě déle, titul by se nám vzdaloval. Je to lídr, absolutní vůdce týmu. Nejen na hřišti, i v kabině. O tom bychom si mohli povídat deset minut, jaký má přínos. Na stadionu tráví spoustu času, o fotbale přemýšlí každý den. Krejčí = titul.“ Ladislav Krejčí prožil povedenou sezonu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jan Kuchta (Kuchtič) „Jak jsem ho nesnášel ve Slavii, tak ho miluju ve Spartě. Top hráč. Jsem nadšený, že ho vedení přivedlo. Přesně hráč, kterého potřebujete. Dovede všem vynadat. Ale všichni vědí, jak to myslí. Chová slepice, ale to asi každý ví… Takového útočníka jsem si vždycky přál mít v týmu.“ Rozhodující gól proti Bohemians dal Jan Kuchta • Foto Pavel Mazáč / Sport

Asger Sörensen (Asgi) „Fantastickej nákup. Povídám si s ním německy, alespoň si to trochu okysličuju. Stavební kámen naší defenzivy. Bylo na něj spolehnutí, v sezoně nevypadával, držel si výkonnost. Ohromně stabilní. Navíc veselý a moc slušný člověk.“ Gól slavil i Asger Sörensen • Foto ČTK / Vondrouš Roman

Lukáš Haraslín (Šulo) „Křídlo, ukecané křídlo. Hodně ukecané. Ale když je na vlně, je to strašně fajn. Moc veselý kluk. Pokud má formu, je ho plné hřiště a potom i kabina. Umí si to užít. Ohromně šikovný a kreativní hráč.“ Sparta - Slavia: Nádherný přímák od Haraslína! Takhle by to netrefil ani Ronaldo, 1:0 Video se připravuje ...

Tomáš Čvančara (Čváňa) „Další živel. Tady je to trochu složitější. Chytil fantastickou formu, střílel góly. Má obrovský potenciál, bude záležet na něm, jak s ním naloží. Člověk musí vědět, jak se k němu chovat. Potřebuje pohladit, ale je potřeba i důrazná zpětná vazba.“ Tomáš Čvančara slaví gól Zeleného v derby se Slavií • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kaan Kairinen (Kaan) „Jako Asgi strašně slušnej a pokornej kluk. Nevěděl jsem, co od něj čekat, ale má skvělou levou nohu a přehled ve hře, navíc výborný kluk do kabiny. Stejně jako další cizinci se dokázal rychle začlenit do party, stal se její součástí. To tu v minulosti nebývalo tolik zvykem.“ Kaan Kairinen v utkání proti Hradci Králové • Foto ČTK

Martin Vitík (Viťas) „Velký talent. Navíc spolehlivý. Mám ho moc rád, protože je i v takhle mladém věku profík, chce na sobě neustále pracovat. Myslím si, že má před sebou opravdu velkou budoucnost. Disponuje veškerými předpoklady, aby se prosadil na té nejvyšší úrovni. Moc bych mu to přál.“ Stoper Sparty Martin Vitík v Plzni • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Lukáš Sadílek (Sáďa) „Přišel ze Slovácka, dlouho jsem si přál, abychom ho tu měli. Je ho plné hřiště, velký bojovník. Běhavý typ, kluci si ho rychle oblíbili. Je to náš Sáďa. Je z Moravy, tamní slang z Hradiště mu zůstal, je takový svůj. To mu zůstalo. Na hřišti i mimo hřiště je naprosto výborný.“ Lukáš Sadílek • Foto ČTK / Vondrouš Roman

Jaroslav Zelený (Zelí) „Zelíčko… Kliďas, úplný kliďas. Co mu řeknete, na to většinou odpoví ano. Zápory snad vůbec nepoužívá. Kam ho postavíte, tam bude stát. Co mu povíte, aby hrál, to odehraje. Tichý kluk, ale ohromně platný. Všichni jsme moc rádi, že ho v mužstvu máme.“ Zelený: „Priskeho Chovanec“ a nepochopený flegmatik, co narazil v Edenu Video se připravuje ...

Filip Panák (Pany) „Všichni do jednoho jsme mu kvůli těm vleklým problémům s kolenem přáli, aby se něčeho takového dočkal. Modlili jsme se, aby byl hlavně zdravý, fotbal šel stranou. A dneska už má titul, byl navíc důležitou součástí týmu. Přejme si, aby mu zdraví drželo. Je mezi klukama hodně oblíbený.“ Filip Panák nastoupil s kapitánskou páskou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Adam Karabec (Kara) „Jeden z mladých hráčů, které mám moc rád. V sezoně byl trochu na houpačce. Hrál, nehrál. Chvilkami se čekalo víc, na druhou stranu, ten tlak na něj byl obrovský. Má extrémní potenciál, o tom žádná. Takovou levou nohu jen tak někdo nemá. Jeho výkonnost půjde jenom nahoru.“ Adam Karabec lituje promarněné šance • Foto Pavel Mazáč / Sport

Casper Höjer (Caspi) „Pomalu co přihrávka, to asistence. Když mu drželo zdraví, byl velice platný. Je takovej svůj, pomalejší v různých činnostech. Když máme za sedm minut šest nastoupit k zápasu, tak člověk aby ho honil. Má svoje rituály, ze kterých nesleví. Vždycky je strašně koncentrovaný a s klukama rád tráví čas.“ Casper Höjer ze Sparty • Foto Pavel Mazáč / Sport

Martin Minčev (Minči) „Oblíbený cizinec. Fajn kluk. Myslím, že ho v Praze chce každá druhá ženská. Dal nám některé důležité góly. Taky jsme na to nějakou dobu čekali, ale pracuje na sobě, snaží se. Taky to u něj bylo trochu nahoru dolů, ale v závěru sezony hrál pravidelně a pomohl nám. Jsme rádi, že ho tu máme.“ Martin Minčev slaví gól proti Olomouci • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jan Mejdr (Mejdži) „Prošel si složitými časy, byl spojovaný s tou jednou aférou. Nic z toho se nepotvrdilo, což jsme samozřejmě věděli. Je hodně svůj. Syn mi ukazuje jeho videa, občas na to koukám. Jednou tam říkal něco o tom, že půjde do Brazílie. Tak jsem mu hned poradil, aby trochu změkčil nohu.“ Jan Mejdr dostal za svůj zákrok žlutou kartu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Awer Mabil (Awer) „Moc toho neodehrál, měl nějaké zdravotní problémy, pak nedostával tolik šanci. Ale s těma penaltami nám moc pomohl. Kdyby tu byl déle, mohl by být platnější. Byl u rozhodujícího momentu, kdy na něj Ogbu udělal penaltu. Jinak non stop telefonuje. Pořád ho vidím s mobilem v ruce. Telefonista.“ Awer Mabil oslavuje proměněnou penaltu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Wiesner (Wízi) „Odehrál toho víc než Mejdži, použitelný na dvou třech postech. Výborný fyzický fond. Kluci pokryli pravou stranu. Myslím, že si tu titulovou sezonu užíval. Jak mu stoupala výkonnost, rostlo s tím i jeho sebevědomí. Chtěl se do všeho zapojovat, být u toho. Týmem žije.“ Tomáš Wiesner dal gól • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kryštof Daněk (Dáňa) „Velký talent. Úžasná levá noha. Na podzim byl jeden z našich nejlepších hráčů, dostával hodně příležitostí. Byli jsme z něj nadšení. Pak toho tolik neodehrál, ale byl vždycky připravený. Mladý kluk, který má všechno před sebou. Výborný nákup.“ Kryštof Daněk ze Sparty v souboji s mladoboleslavským Dancákem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Qazim Laci (Čazim) „Když je to vyhrocené, říkáme mu čivava. Je usměvavý, veselý. Horká albánská krev. Pořád pozitivní, kluci ho mají strašně rádi. I když není v základu, nejde pak na hřiště uražený nebo zklamaný. Kdykoli jsme ho potřebovali, pomohl nám. Sžil se s klubem a bere ho jako svou rodinu.“ Sparťanský záložník Qazim Laci během utkání v Olomouci • Foto Pavel Mazáč / Sport

David Pavelka (Pavlas) „Jeden z lídrů kabiny. Prošel si nějakými zraněními. Na podzim byl ale velice platný, třeba důležitým gólem v Plzni. Na jaře už tolik šancí nedostával. Svou roli si ale v kabině splnil, mezi klukama je hodně oblíbený. Navíc má u nich i přirozený respekt.“ Plzeň - Sparta: Po rohu udeřil Pavelka, ten brilantně z voleje sklopil nárt, 0:1 Video se připravuje ...

Jakub Jankto (Sampi) „Přicházel s velkými očekáváními. Řešilo se, jestli je dobře nebo špatně, že přichází. V mnoha momentech nám pomohl. Ve druhé polovině sezony se spustila ta lavina, tam na fotbal nebyl prostor. Je mi to líto. Přejeme mu to nejlepší.“ Jakub Jankto zase září štěstím • Foto Sport/Pavel Mazáč

Patrik Vydra (Vydris) „Můj oblíbený hráč. Nechal si na předloktní vytetovat třiadvacítku, což bylo moje číslo. Stal se tak mým favoritem. Tím si mě získal. Je to mladý hráč s velkým potenciálem. Pro ostatní obránce představuje velkou konkurenci. Výkonnostně půjde určitě nahoru.“ Sparťanský stoper Patrik Vydra • Foto Michal Beránek (Sport)

Jakub Pešek (Péša) „Malinkej, oblíbenej. Všichni si ho většinou dobírají za jeho výšku, je to takový terč. Občas si toho vyslechne fakt dost. Už se těšíme, až bude zdravý, udělá konkurenci, pomůže nám v křídelních prostorech. Je na něm znát, že je tu strašně šťastný. Už se nemůže dočkat, až bude zpátky.“ Jakub Pešek se v utkání Sparty v Mladé Boleslavi nepříjemně zranil a musel střídat • Foto Pavel Mazáč / Sport

Ondřej Čelůstka (Čelda) „Vleklé problémy s achilovkou, ale taky jeden z lídrů. Teď převzali s Pavlasem roli, že se starali o celý tým. Když byla nějaká krizová situace, řešili to právě oni s Krejdou. Navíc kluky neustále povzbuzoval, dodával jim sebevědomí. Na celou kabinu měl obří vliv.“ Ondřej Čelůstka ve sparťanském dresu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Vojtěch Vorel (Vorlis) „V lize ani nechytal, měl starty v poháru. Ale byl neustále připravený, nachystaný. Během zápasů to v něm vře, je hodně emotivní. Není sprostý, ale dokáže se ozvat. Žije s týmem, chce být jeho součástí. Kdekoli jinde v lize by chytal.“ Brankář Vojtěch Vorel v letní přípravě se Spartou • Foto Pavel Mazáč / Sport

Milan Heča (Hečis) „Nedávno jsme se s ním loučili. Absolutní profík. Za ty roky tu něco odchytal. Vzal roli, že je součást týmu. A taky to byl můj kolega v sauně. Léto, zima, byli jsme v ní skoro každý den. Řešili jsme tam všechno možné. Probrali jsme snad úplně všechno. Taky si udržel moravské návyky. Do toho kraje patří, ale nám odvedl skvělou práci.“ Brankář Sparty Milan Heča odhlavičkovává míč před dotírajícím Tomášem Malínským z Jablonce • Foto Michal Beránek / Sport

Brian Priske (hlavní trenér) „Nějakou dobu jsme se logicky poznávali. V realizačním týmu má přesně rozdělené role a striktní pravidla. Zažil jsem i jiné trenéry, ale tihle kluci byli fakt připravení. Věděli, do čeho jdou. Brian si zakládá na vztazích, na tom to stavěl. Pokud jsme řešili nějaké soukromé věci, rodina byla číslo jedna. Když se klukům rodily děti, on je uvolnil. A klidně jsme mohli hrát o titul, ale on jim vyšel vstříc. To je ta jeho lidskost.“ Rozzlobený Brian Priske během utkání s Bohemians • Foto Pavel Mazáč / Sport

Luboš Loučka (asistent trenéra) „Známe se, hráli jsme spolu v Jablonci. Strašný profík, dodělává si licenci. Brianovi i dalším klukům z Dánska strašně pomáhá, protože perfektně zná ligu, jednotlivé stadiony a všechny hráče.“ Luboš Loučka • Foto www.sparta.cz

Lars Friis (asistent trenéra) „Dbá na strašnou intenzitu, to je jeho alfa omega. Pokud má náš výkon sestupnou tendenci, okamžitě vyletí k postranní čáře a kluky hecuje. Je náročný. Částečně je tím motorem, abychom v určité fázi zápasů zvyšovali výkon. Ne nadarmo o něj Brian tolik stál. Odvede mu spoustu práce.“ Sparťanský asistent Lars Friis se raduje v zápase se Zlínem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Thomas Nörgaard (bývalý asistent trenéra) „Emotivní, chtěl se začlenit, nasát naší kulturu. Chodil s námi na večeři, poseděl. Byl přísný, náročný. Když v zimě odcházel, poslal všem děkovnou esemesku. Fajn člověk, přeju mu jen to nejlepší. Navíc skvěle viděl fotbal.“ Thomas Nörgaard během soustředění Sparty • Foto Pavel Mazáč / Sport

Daniel Zítka, Martin Ticháček (trenéři brankářů) „Dan to celé zastřešuje a vybral si Martina pro jeho pracovitost a lidskost. Často jsou u nás v kanceláři, probereme spoustu věcí. Naložili si toho na sebe spoustu, rozvíjejí gólmany v akademii, ale zvládají to. Jsou šťastní z výkonnosti Matěje Kováře, mají kvalitní dvojku a trojku. Sedlo si to.“ Fotbalový brankář Daniel Zítka • Foto Barbora Reichová (Sport)