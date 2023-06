Spousta novinářů mi nevěřila, tvrdil Vrba. Půjde si zažádat o důchod?

Platí, že pokračujete ve Zlíně?

„Asi jo. Zatím jsem se s nikým nebavil, že bych šel jinam. Takže tak.“

Určitě jste vnímal před tímto angažmá nedůvěru vůči vaší osobě.

„To není možné! Čí nedůvěru?“

Veřejnosti, odborníků…

„Je pravda, že spousta novinářů mi nevěřila. To jsem si občas přečetl. Žijeme ve světě, kdy si své názory můžeme říkat. Občas sice narazíme, ale je věc každého, co tvrdí. Každý na to má právo.“

Všiml jsem si, že jste se na konci utkání ani moc neradoval. Určitě nejmíň z celého realizačního týmu. Proč?

„Já už jsem před důchodem. Někteří píšou, že už bych ani neměl trénovat. Možná jsem tudíž klidnější, že můžu zajít na úřad sociálního zabezpečení a zažádám o důchod. Jsem v pohodě.“

V tom svetru začnete v červenci i nový ročník?

„Možná si koupím vestu. (úsměv) Když jsem působil v Čechách, měl jsem úlety, že jsem chodil ve čtyřiceti stupních v obleku a potil se. Možná to k tomu trošku patří. Je to i ukázka toho, že mužstvu věřím. Pokud bych mu nevěřil, převlékal bych se každý den.“

Zlín zůstává v lize. Podívejte se, jak se po úspěšné baráži slavilo v kabině

Cítíte po záchraně velkou úlevu?

„Přišel jsem sem, abych se pokusil zachránit Zlín. To se nám podařilo. Situace nebyla vůbec jednoduchá. Je to úspěch nejen můj, ale celého týmu a klubu. Co jsem tady, všichni pro to udělali maximum. Jsem rád, že se ve Zlíně bude dál hrát první liga. A doufám, že to příští rok nebudou takové nervy. Už jsme byli v situaci, kdy nám nikdo nevěřil. O to víc si vážím, že se nám to povedlo.“

Druhý barážový duel jste zvládli mnohem lépe než ten první, který jste přitom vyhráli. Souhlasíte?

„Měli jsme výhodu v tom gólu navrch. To se hraje líp. Ve Zlíně měl Vyškov víc šancí než my. Výsledek mohl dopadnout úplně jinak. V odvetě se ani do pořádné příležitosti nedostal. Odehráli jsme to až obrovsky zkušeně. Těší mě, že jsou tu hráči, kteří to dokážou zvládnout, když je potřeba uhrát výsledek.“

Co vám tým ukázal v úspěšném finiši ročníku?

„Po nějaké době hráči začali věřit tomu, že se můžeme zachránit. Když jsem přišel, možná tomu věřilo deset procent lidí v klubu a ve městě. Postupnými kroky jsme došli k tomu, že v závěru už věřili všichni. To bylo možná to nejdůležitější. Přesvědčit všechny kolem, i fanoušky, kteří nám na konci pomáhali. I kvalita šla každým měsícem výš a výš, což je dobře.“

Jak bude vypadat kádr pro novou sezonu?

„Ještě jsem nemluvil s nikým o tom, komu se bude prodlužovat smlouva a kdo přijde. Jsme domluvení, že se v pondělí sejdeme a některé věci možná naťukneme. Nebudu tvrdit, že všichni hráči zůstanou. Určitě budu chtít, aby se kádr doplnil. O hráče, o kterých něco víme. Uvidíme, jaké budou možnosti. Zatím jsme to neřešili. Všichni jsme čekali, jak dopadne sezona. Teď se to spustí. Myslím, že bychom mohli být příště v klidné části tabulky.“