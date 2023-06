Změny v Boleslavi: končí Mysliveček i zkušení hráči. Škoda do Slavie?

Posunutí asistenta Marka Kuliče do role hlavního trenéra a kouče Pavla Hoftycha do pozice sportovního manažera, které Mladá Boleslav nedávno oficiálně oznámila, nebude jedinou změnou. Podle informací iSport.cz končí zkušený funkcionář František Mysliveček i ostřílení fotbalisté. Milan Škoda by se mohl vrátit do Slavie, kde má nadstandardní vztahy nejen s Jaroslavem Tvrdíkem. Jiří Skalák vyhlíží angažmá v zahraničí, Denise Darmovzala vykoupí Pardubice.