Předplatné

ONLINE: Lyon - Štrasburk. V základu Karabec i Šulc, poskočí domácí na pozice pro LM?

Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem KarabcemZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Lyon zakončuje deváté kolo Ligue 1 soubojem se Štrasburkem. V základu domácího celku jsou oba čeští reprezentanti - Pavel Šulc i Adam Karabec. Jejich tým by se v případě výhry posunul do TOP čtyřky ligové tabulky, podaří se to? Sledujte ONLINE přenos duelu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00
#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG962119:820
2Lens961214:819
3Marseille960322:918
4Lille952222:1117
5Monaco 952218:1317
6Štrasburk851217:1016
7Lyon850311:815
8Nice942314:1514
9Toulouse941415:1313
10Rennais925212:1411
11Paris FC931514:1710
12Stade Brest923414:179
13Nantes92347:109
14Le Havre923411:169
15Angers92346:129
16Lorient922512:218
17Auxerre92167:137
18Metz90276:262
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů