Nguyenovi krachl Slovan, ale Slovácko vsadí na Heču: Nemá smysl mít tu oba

Jsou dva a místo je jen pro jednoho. Jak vyřeší Slovácko přetlak v bráně? Filipu Nguyenovi (30) krachl očekávaný přestup do Slovanu Bratislava a mezitím se do klubu vrátil ze Sparty odchovanec Milan Heča (32). Je pravděpodobné, že oba třicátníci začnou 19. června přípravu v Uherském Hradišti s tím, že Nguyen posléze odejde. „Myslím, že se trh rozhýbe, něco se pro něj objeví a on si půjde za svým snem,“ uvedl kouč Martin Svědík pro iSport.cz.