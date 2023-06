Pelta chce stopnout úpadek: už si vybral trenéra, velká posila ze Slavie

Miroslav Pelta tahá do Jablonce muže, se kterým dlouhodobě počítali ve Slavii • koláž iSport.cz

Dvě bídné záchranářské sezony – a dost?! Jablonecký šéf Miroslav Pelta, zvyklý z minulých let na úplně jiné příčky v popředí tabulky, plánuje stopnout úpadek svého klubu tím, že vsadí na zkušené borce a dobře známá jména. Jak na lavičce, tak v kádru. Podle informací iSport.cz je domluvený s trenérem Radoslavem Látalem, jenž po nepostupu do Ekstraklasy končí v Termalice. Ze Slavie kupují Severočeši posilu do zálohy, další dorazila z Vyškova.