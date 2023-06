Slovenský stoper do Baníku, Tijani přestupuje do Slavie. Co další jména?

V pondělí se fotbalisté Baníku poprvé sejdou v rámci letní přípravy, čekají je kondiční testy a až v úterý premiérový společný trénink v Ostravě. Obojí by se již mělo týkat i slovenského stopera Filipa Blažka ze Skalice, jehož přestup na Bazaly se blíží. Hotový je i téměř transfer Muhameda Tijaniho do Slavie, po náročných jednáních oba kluby potvrdily, že se konečné podmínky trasnferu dojednávají.

Filip Blažek je pětadvacetiletým pravonohým stoperem, jenž alternuje i na pozici defenzivního záložníka. Věkem i postem tak splňuje profil hráče, kterým chce sportovní ředitel Luděk Mikloško vyztužit defenzivu. Možná i proto, aby mohl trenér Pavel Hapal častěji aplikovat systém se třemi stopery.

V dresu Skalice v posledních letech patřil mezi stabilní články základní sestavy, jako mladý se mihnul v dánském Bröndby Kodaň. Nyní se zdroje ze Slovenska shodují na tom, že situaci kolem Blažka sice monitorovaly tamní top kluby či Liberec, ale nakonec ho kupuje Baník.

V kontraktu se Skalicí měl mít Blažek zahrnutu výstupní klauzuli 150 tisíc eur, v přepočtu zhruba 3,6 milionu korun. Otázkou je, zda došlo k jejímu aktivování, či k dohodě na nižší částce.

Pokud se transfer dotáhne, půjde z pohledu Ostravy (po Bitrim, Frydrychovi, Takácsovi, Lischkovi, Pojezném a Chlumeckém) již o sedmý příchod stopera za poslední dva roky. Připomeňme, že v kádru je kromě zmíněných ještě Jaroslav Svozil či Patrik Měkota se Zdeňkem Říhou.

Hapal naopak již nebude moci počítat s Muhamedem Tijanim, jehož přestup do Slavie je téměř hotovou věcí. Od Baníku dostal povolení se již přripravovat s pražským klubem.

Přesun nigerijského útočníka do Edenu by měl vyjít na cifru kolem 30 milionů korun (plus bonusy a procenta) s tím, že dres FCB v nadcházejícím ročníku obleče na hostování brazilský záložník Ewerton a Tomáš Rigo dorazí na přestup.

Slovenský středopolař už ve Slezsku úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku, v současnosti pobývá s jednadvacítkou v Šamoríně. V úterý ho v Senci čeká utkání proti Rakousku.

Součástí náročného jednání s Pražany by mohl být i brankář Jakub Markovič, jeho budoucnost se stále řeší. Baník se vyptával i na obránce Tomáše Vlčka, ale ten by se měl po EURO U21 připojit k mančaftu Jindřicha Trpišovského. Pod ním se už v Rakousku připravuje Srdjan Plavšič, naopak Filip Horský po prodloužení smlouvy ve vršovickém celku odešel na rok hostovat do Liberce. I jeho měli Ostravští na radaru a ve Vlašimi jej spolu s ostatními zajímavými hráči sledovali.

Z dalších jmen, o kterých jsme již na webu iSport.cz informovali, platí zájem Ostravy o Cadua, Filipa Kubalu, Toma Slončíka, Dominika Janoška, Davida Kozla nebo Michala Hlavatého.