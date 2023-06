Hradec má ze Sparty velké jméno i pojistku. Mizí však útočné eso

Aréna se ladí , do nové doby je potřeba vytunit také kádr. Fotbalový Hradec Králové, v poslední sezoně osmý tým fotbalové ligy, na to jde na své poměry zostra. Na startu letní přípravy v útulném areálu na Bavlně vítal nový kouč Jozef Weber dva exreprezentanty, na druhou stranu se loučil s ofenzivním tahounem.

Václav Pilař, jeden z nejúspěšnějších synů hradeckého fotbalu vůbec, už se v pátek představil na tribunách exkluzivního stadionu. Zapózoval v pruhovaném dresu, pro Salon republiky je jeho návrat po jedenácti letech událost.

„Vždycky jsem to měl v plánu,“ pronesl hbitý křídelník, jenž poslední sezonu tak nějak protrpěl v Plzni.

„Pilka“ však není jediný pojem, který černobílé společenství nalákalo. V pondělí ráno dorazil také další internacionál Ladislav Krejčí, poslední rok muž přebytečný ve Spartě, který má však za sebou velké roky - na Letné i v Itálii.

„Hledal jsem angažmá, které by dávalo smysl. Hradec to splňuje,“ vykládal, když stvrdil dohodu se sportovním ředitelem Jiřím Sabouem.

Je maličko paradoxní, že v dobách, kdy se Pilař s Krejčím potkávali v národním týmu, rvali se o stejné místo. Levý záložník ,to je jejich primární post. „Byli jsme konkurenti,“ připomněl Krejčí s úsměvem.

V Hradci by měla jít rivalita stranou. Bude se hledat pojetí, v němž by byli využiti oba. „Nejsme reprezentace, abychom si dovolili takové hráče nechat na lavici,“ podotkl kouč.

U Krejčího se však uvidí, v jakém dorazil rozpoložení. Poslední zápas odehrál v květnu 2022, na sedm minut nastoupil v derby proti Slavii. Poté ani ťuk, ve Spartě trénoval s béčkem, ale hraní měl zapovězené. I kvůli této obavě dorazil z Letné další levák Daniel Horák, mimochodem odchovanec Hradce.

„Votroci“ však hlásí i ztrátu, a to citelnou. Forvard Filip Kubala dostal povolení připravovat se s Baníkem. „Byl by to pro mě posun v kariéře,“ netají zájem do Ostravy odejít. „Počítám s tím, že se obchod uskuteční, Baník je finančně silný,“ je trenér smířený se ztrátou útočníka, jenž tvořil silné duo s Danielem Vašulínem. Náhradou za Kubalu by měl být Ondřej Šašinka z Baníku.