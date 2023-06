Olomoucký Minář: Když čtu, co dělá Baník... Taky by se mi to líbilo

Jak jste spokojen se složením kádru?

„Tak spokojený... To vždy ukáže až samotná soutěž. Snažili jsme se nahradit hráče, kteří odešli, abychom chybějící pozice vykompenzovali. Přivedli jsme spíše mladší kluky. Uvidíme, ale věřím, že to bude dobré. Hlavně aby byli zdraví, protože minulou sezonu jsme měli hodně zraněných. Ať už v áčku nebo v béčku. Potom nastal velký problém.“

Bylo složité získat Lukáše Juliše?

„Když je ten chlapec v zahraničí – a po něm touží všichni – tak potom do poslední chvíle myslí znovu pouze na zahraničí. Tak to bylo i s Vaškem Jemelkou, taky měl po návratu (z Belgie) v hlavě jenom zahraničí. Museli jsme proto počkat, zda nedostane další nabídku odjinud. Jestli se mu to bude líbit, jestli mu to celkově bude dávat smysl. V kontaktu jsme byli docela dlouho. Museli jsme ale počkat, až ukončí své působení na Ibize a vrátí se domů. Nějaké nabídky měl, ale nakonec asi rozhodlo, že v olomouckém prostředí už byl. A zároveň poznal, že venku to není až tak úplně jednoduché. Má rodinu, děti, byla tam určitá jazyková bariéra. Vyhodnotil si to asi tak, že je pro něj nabídka z Olomouce nejzajímavější.“

V minulosti se u nových hráčů často řešila brzká zranění, Juliš je k nim náchylný...

„Už jsme se o tom s trenéry bavili. Nevím, jaký byl na Ibize tréninkový proces. Julda říkal, že tam bylo hodně fotbalových kluků, kteří hráli patičkami... Takže nevím. Jsem z tréninkových procesů ale vždycky trochu vedle. K nám přijde hráč a řekne, že takhle se u nich netrénovalo. Přijde další a řekne to samé. Nerozumím tomu. Trénujete přece na úrovni ligy plus minus stejně. Některý trenér má možná více herních věcí, některý víc běžeckých, ale přece nám nemůže hráč z ligy říct tohle. Párkrát se to už stalo. A my ho pak máme tři měsíce dávat do kupy? Nechce se mi tomu věřit.“

Juldovi s Tondou Růskem by to mohlo sedět

Antonín Růsek bude zdráv?

„Nevím... Uvidíme, jak dopadne kontrolní rezonance. Ta nám napoví, co dál. Některým lidem se zdá, že už je to dlouho. Jde o to, jestli bude plotýnka vsazená, nebo ne. Kdyby nebyla, museli bychom asi minimálně celý půlrok zabalit. A to by byl velký problém. Chyběl by nám jeden hráč do špice nebo pod ní, takže si musíme přát, aby to dobře dopadlo.“

Chytil má možná nejlepší krytí míče a hru zády k bráně v lize, Juliš je odlišným typem. Bude Sigma jiná?

„Jasně, ale to tak je. Vždycky se řekne, že musíme někoho nahradit, ale jak nahradit? Přivedeme stopera a bude jako Jemelka? Těžko. Každý kluk je jiný. Hložka ve Spartě typologicky asi taky nenahradili. Jsem však přesvědčený, že Juldovi by to s Tondou Růskem mohlo sedět. Pokud budou zdraví.“

Když se zpětně podíváte na rozhodnutí ponechat si Chytila, hodnotíte ho jako správné?

„Jednoduché rozhodnutí to nebylo, ale musel jsem vědět, že ty finance umím nahradit. A já jsem je nahradil. Někdo řekne, že se mám chovat jak správný hospodář, tak já říkám, že jsem rozdíl mezi nabídkami dorovnal. Tím, že jsem sehnal peníze. Podařilo se to, takže z tohoto pohledu OK. Na druhou stranu, kdybychom měli v zimě možnost sehnat útočníka, udělali jsme to už v lednu.“

František Matys je vaším hráčem, ale Slavia má možnost získat ho zpátky za určitou částku. Nešlo udělat transfer bez téhle doložky?

„Šlo, ale to bychom nezaplatili. Udělali jsme to rozumově, abychom do toho nemuseli moc investovat. Na druhou stranu, pokud vyskočí, tak si ho Slavia může za zajímavou částku odkoupit zpět. Není to nic neobvyklého. Sparta i Slavia to u svých hráčů dělají. Tím, že máme béčko ve druhé lize, nám to dávalo smysl. Kdybychom hráli MSFL, nešli bychom do tohoto způsobu, protože si myslím, že mu bude chvíli trvat, než ukáže, jestli je prvoligovým hráčem.“

Záložník Jan Fortelný je na hostování s opcí, nebo bez?

„Bez. Řešili jsme v první moment transfer podobnou cestou jako v případě Matyse, ale se Spartou jsme se nedokázali sladit v číslech. Matys je mladý, proto se částka pohybovala v jiných číslech, což i pro nás bylo zajímavé a lehce řešitelné. U Fortyho byla situace jiná. Chtěl tady být, tak jsme nakonec došli k tomuto závěru. Sparta se s ním znovu dokázala dohodnout na prodloužení smlouvy, což on původně nechtěl. Nebyl na to nachystaný. Nakonec prodloužil, ukázalo se, že máme se Spartou slušné vztahy, a dohodli jsme se na klasickém ročním hostování. Co bude pak, uvidíme.“

Tenhle model mě překvapil, protože on sám už po hostováních nechtěl chodit.

„Proto jsme v první moment se Spartou řešili přestup, ale holt model á la Matys nešel udělat.“

Článek pokračuje pod grafikou.

V klubu je na zkoušce Nigerijec Muritala. Je to náhoda, nebo reagujete na tuzemský boom, kdy kluby dávají prostor těmto typům hráčů?

„Náhoda to není, takového nějakého chlapce jsme chtěli. Ale Muritala zase není tak robustní. Je to podobná cesta jako v případě Deleho. Muritala byl v Lotyšsku, naposledy na Maltě. Chceme se na něj podívat, vidět ho týden až deset dní, jak bude reagovat v jiném prostředí, tréninkovém procesu, zatížení. Není to otázka života a smrti, ale pokud bychom cítili, že je fotbalový a potřebuje třeba půl nebo tři čtvrtě roku na adaptaci, asi bychom touto cestou šli. Protože sehnat dnes kvalitního útočníka je skoro nereálné. Máme béčko ve druhé lize, dostal by případně prostor na adaptaci. Uvidíme. Jsou u něj kondiční nedostatky jako u všech těchto kluků.“

Proboha tak běž, vždyť je to fotbal...

Mrzí vás šprajc s Jihlavou, se kterou jste nenalezli společnou řeč ohledně příchodu Vojtěcha Křišťála, takže nemohl být hned na start přípravy?

„Šprajc... To je věc jejich klubu. Mluvil jsem s Lukášem Vaculíkem (šéf Vysočiny) a bral jsem to tak, že kdyby ho odstavili a nenechali hrát, protože pro ně nebyl perspektivní, mohli ho nechat v tomto stavu do 30. června. Ale když už hrál, tak mi to od Jihlavy přijde takové divné... Tak prostě Vojta přijde až 1. července.“

Spíš jestli není škoda takhle mezi sebou bojovat.

„Je.“

Teď šprajc s Jihlavou, v zimě s Prostějovem...

„Nechci se do toho znovu pouštět. Jihlava od nás dostala již v lednu dobrou nabídku včetně procent z dalšího prodeje. Dobrou, protože s panem Vaculíkem jsem měl vždy dobré vztahy, choval se ke mně vždycky slušně. Proto jsem nechtěl přemýšlet o tom, že bychom nechali Křišťálovi doběhnout smlouvu a přivedli jej zadarmo. Přestup nám dával v lednu smysl, protože Chvátal měl operované rameno. Ale nešlo to udělat. My jsme neudělali obchod, což se může stát. Není to tak, že by byl problém mezi Sigmou Olomouc a Vysočinou Jihlava. Je to věc hráče, agentury a Jihlavy. Nám tady teď skončilo taky hodně kluků a nedovedu si to představit... Vždyť my jsme také nabídli smlouvu Vaněčkovi, Greššákovi i Poulolovi. Samozřejmě v trošku jiných podmínkách v návaznosti na to, kolik toho odehráli, ale řekli, že ne. Nedovedu si představit, že když nám teď někdo zavolá, že má zájem o Vaněčka nebo Poulola (už je v Mladé Boleslavi), jestli může trénovat s nimi, tak mu řeknu, že ne. Proboha tak běž, vždyť je to fotbal.“

Zmínil jste ty tři končící hráče. Například o Lukáše Greššáka trenéři celkem stáli. Nešlo se dohodnout?

„Šlo, ale jen v případě, kdybych mu dal stejné podmínky. A to už nešlo z naší strany. Lukáš tady byl čtyři roky, to dělá hrubým počtem nějakých 135 zápasů. Nastoupil do sedmdesáti a to ještě ne vždy v základu. Ano, do kabiny byl bezvadný, ale často ho trápí zranění – a to nejde donekonečna. Chtěli jsme ho tu, ale v jiném modelu. Mohl jít s penězi níž, a pokud by odehrál určitý počet utkání, dostal by se zpět na předchozí podmínky. Zvolil jistotu, ale ještě mu asi žádné nové angažmá nevyskočilo, tak bude možná do konce června trénovat s námi.“

Jak jste spokojen s minulou sezonou? Neštve vás, že čtvrté místo těsně uniklo?

„Pro čtvrté místo jsme udělali maximum. Nebylo to jen o tom, že jsme Chytila nepustili v lednu. Chtěli jsme být v šestce, to byl cíl. Ještě jsme tam nebyli, proto jsme se takhle rozhodli. S jídlem samozřejmě roste chuť, na to bychom ale museli mít stabilnější výkony. Venca Jílek to už říkal několikrát. Ve čtrnácti jarních zápasech jsme prohrávali 0:1, to prostě nejde... Nevím, jestli by třeba Barcelona zvládla tohle všechno otáčet, aby bodovala. Jestli chcete hrát o čtvrté místo, musíte mít sakra vyrovnanější výkony. Bohemka je měla, letos si to zasloužila. Myslím, že ani nebyl nikdo, kdo by jim to v uvozovkách nepřál. Byť jsme tam chtěli být.“

Když čtu, co dělá Baník...

Chtělo to i lepší výkony brankářů?

„Ano, řekl jsem jim to. Všichni kluci brankářští mají máslo na hlavě. Chyby dělali i jiní, ale tohle teď bylo v určitém období až kuriózní. Udělali jsme změny v bráně, ale dostávali jsme pořád takové branky... Moc se to nepovedlo, ale to neznamená, že ti kluci nejsou šikovní gólmani.“

Takže útok na evropské poháry přijde nyní?

„V kabině jsem klukům před zahájením přípravy řekl, že se mi v šestce líbilo. Odehráli jsme slušné zápasy, byla tu dobrá atmosféra. Neztratili jsme se v ní a divák si to zaslouží. Myslím, že bychom se měli snažit být znovu v šestce. Ale pozor, musíme si přiznat, že v ní tentokrát nebyla mužstva, která by do ní asi patřit měla a že budou mít zase jinou kvalitu, možná i jiné kádry. Minimálně další dva nebo tři kluby půjdou po šestce. Letos to pro nás asi bylo jednodušší, než to bude v nové sezoně.“

Přijde mi, že Sigma má za poslední dobu, co se týče kvality, zastupitelnosti a zdvojení pozic, nejlepší kádr. Co vám?

„Jestli to vy takhle vidíte, já nevím... Myslím, že kádr je slušný, ale napřed musíme něco uhrát, abychom si to mohli říct. Snaha byla, abychom tým z osmdesáti nebo devadesáti procent udrželi v nějaké kvalitě, proto jsme prodloužili starší hráče, abychom třeba rok až dva kádr podrželi. Čekal jsem, že dnes už budeme mít třeba čtyři kluky z béčka posunuté do kádru áčka. Trochu nám to tam ale stagnovalo.“

Od ročníku 1999 se asi taky čekalo již malinko více, ne?

„No... (přikyvuje hlavou) Spíš jsme si mysleli, že teď něco doplníme z béčka, ale některé posty nejsou. Třeba stoper. Proto jsme udělali Matyse. Asi to chce u těch béčkařů ještě minimálně rok čas.“

Ještě někoho sháníte? Celá liga se kouká po křídlech, vám by se nehodilo?

„Já bych chtěl čtyři hráče, ale nemůžu si to dovolit. Když čtu, co dělá Baník... Čtyři hráče dáme pryč, pět přivedu – to by se mi taky líbilo. Ale my na to nemáme.“

Proč jste čtyřiatřicetiletého Radima Breiteho prodloužil až do 37 let?

„Radim měl skoro jako všichni smlouvu do roku 2024, teď prodloužil o dva roky. Jeho případ je trochu specifický, je to u něj jiné než u ostatních. Pochází z města (Krupka), které je od Olomouce vzdáleno asi čtyři sta kilometrů. Chtěli jsme prodloužit smlouvu o rok do 2025, on se na to ale musí dívat z pozice rodiny. Řeší děcko ve školce a tak dále. Řekl, že mu dává větší smysl, když smlouvu prodlouží o dva roky. To ale neznamená, že se to musí dodržet. Nebude mít výkonnost, tak dobrý, zabalí to. Pokud má ale s rodinou fungovat v Olomouci, kde se mu líbí, dávalo prodloužení o dva roky všem stranám smysl. Všichni hráči prodlužovali za stejných podmínek. Přidávali jsme pouze mladším hráčům, protože u nich to bylo namístě. S Breiťákem jsme zkrátka zohledňovali rodinné zázemí.“