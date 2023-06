Srbova cesta do Sparty: z města jako Kuzmanovič, Chalušova chvála i útlum

Nová doba? Nebývalo zvykem, aby Sparta lovila ve vodách francouzské Ligue 1 hráče v perspektivním věku ověnčeného trofejemi. V 25 letech se na Letnou vydává Srb Veljko Birmančevič, novopečený vítěz Francouzského poháru s Toulouse a trojnásobný reprezentant své země do Sparty přichází na roční hostování s opcí. Vyzkouší si tak po domácí, švédské a francouzské lize již čtvrtou soutěž a úřadující český mistr si od něj slibuje zvýšení kvality v křídelních prostorech i pod hrotem. Na švédské misi v Malmö se s ním potkal i český obránce Matěj Chaluš. „Pro Spartu bude rozdílovým hráčem,“ hlásí přesvědčeně.

Víte, co má společného nová srbská akvizice na české scéně Veljko Birmančevič se zkušeným mazákem a krajanem Nemanjou Kuzmanovičem? Oba se narodili ve městě Šabac na západě Srbska, kde frčí hlavně házená díky klubu Metaloplastika, která je několikanásobným mistrem země.

Birmančeviče ale zlákal míč o něco větší pod širým nebem a na zeleném pažitu. Už ve dvanácti letech se stěhoval do akademie Partizanu Bělehrad, kde se snažil procpat i do A-týmu, jenže v černobílém dresu nastoupil pouze ve třech případech. Následovala hostování po regionálních adresách jako Teleoptik, Rad nebo Čukarički a právě posledně jmenovaný klub z centrální bělehradské čtvrti Čukarica mu změnil život.

V Čukarički totiž strávil tři roky a v poslední sezoně v klubu patřil k nejlepším hráčům srbské ligy. Přiletěla proto nabídka z úplně jiného světa. Horkokrevný Balkán vyměnil za sever Evropy. V Malmö se stal rychle oblíbencem davů. Slavil s týmem titul ve švédské lize i zisk domácího poháru. Společně s kapitánem Andersem Christiansenem či norským rabiátem Jo Inge Bergetem patřil ke klíčovým mužům týmu.

V kabině se zároveň seznámil i s českou stopou v Malmö. Český obránce Matěj Chaluš si společné angažmá s Birmančevičem nemůže vynachválit. „Půl sezony jsem s ním trávil asi nejvíc času z celého týmu. Dokud jsem si ve Švédsku nenašel bydlení, tak mě každé ráno vyzvedával na hotelu a jeli jsme na trénink, takže jsem vděčný za to, jak mi pomáhal,“ líčí nynější stoper Liberce.

Přestup ještě za lepším se zdál být otázkou času. Na poslední chvíli v rámci letního přestupového termínu 2022 se šikovný Srb stěhoval znovu, tentokráte přistál na planetě Toulouse. Město je známo jako centrum leteckého a kosmického průmyslu, ale také zde hraje populární fialový klub.

Článek pokračuje pod infografikou.

Birmančevič ale ve Francii vydržel pouze rok, tedy zatím, protože do Sparty přichází v tuto chvíli na hostování. V Ligue 1 se vytratil. Pokud fanoušci z Letné viděli jeho statistiky z ligové soutěže, protočily se jim panenky. Frajer, který odehrál za Toulouse 25 zápasů s bilancí 0+0 má být přínosem sparťanské ofenzivy?

Srbův kredit jistě zvyšuje skutečnost, že vyhrál Coupe de France, tedy tamní pohár a kromě finále naskočil do všech zápasů, takže se mu tahle trofej nevyjímá bez zásluh pouze v životopise. Sám ale bude chtít nakopnout svou kariéru právě ve Spartě a rozpomenout se na švédské časy.

Chaluš: Bude pro Spartu rozdílový hráč

Matěj Chaluš má o jeho budoucím přínosu pro Spartu jasno. „Podle mě bude pro Spartu rozdílovým hráčem. Určitě bude záležet na aklimatizaci, ale v Malmö byl v podstatě každý zápas náš nejnebezpečnější hráč. Bylo až neuvěřitelné, do kolika šancí se během zápasu dostal.“

O jeho kvalitách nepochybuje ani sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „Veljko je dynamický fotbalista, který má dobrý driblink a umí zabrat i směrem do obrany. Pro nás je také cenné, že má zkušenosti ze skupinové fáze evropských pohárů včetně Ligy mistrů.“

Právě Champions League si Birmančevič zahrál už s Malmö. V konfrontaci s Juventusem, Chelsea a Zenitem Petrohrad sice v roce 2021 švédský mistr neuspěl a získal ve skupině jediný bod, ovšem Birmančevič nastoupil ve všech zápasech, z toho pětkrát v základní sestavě. A víte, kdo Malmö tuto sezonu koučoval? Nebyl to nikdo jiný než někdejší slavný útočník Jon Dahl Tomasson. Dán, který jako hráč vyhrál Ligu mistrů s AC Milán či Pohár UEFA s Feyenoordem si Birmančevičových služeb považoval.

„Velmi talentovaný hráč, jehož přednostmi jsou hra jeden na jednoho a rychlost. Brzy se vyrovnal s jinou zemí i mentalitou, o to jsou jeho výkony cennější,“ řekl Tomasson poté, co se jeho tým kvalifikoval do Ligy mistrů z posledního předkola v sezoně 2021/22.

I Sparta bude potřebovat, aby se Birmančevič rychle aklimatizoval. Třeba mu k tomu pomůže další dánský kouč…