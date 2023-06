Heča má bránu pro sebe: Sparta? Šlo se správným směrem, titul si počítám

Na tenhle pocit čekal pět let. Na dobu, kdy zase bude jasnou jedničkou, kdy mu brána bude říkat pane a trenér na něj maximálně spoléhat. Proto se Milan Heča vrátil domů. Do Slovácka. „Doufám, že si to všichni budeme užívat,“ usmíval se dvaatřicetiletý gólman po výhře 2:1 nad Prostějovem, ke které pomohl kvalitním výkonem. S konkurentem Filipem Nguyenem se zřejmě vůbec nepotká.