„Brabcova“ Kroměříž bude po postupu farmou Baníku, dohoda i s Prostějovem

Vysněný postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY béčku Baníku opět nevyšel, v MSFL nakonec obsadil páté místo s dvanáctibodovou ztrátou na první Kroměříž. Právě s Hanáckou Slavií je ale ostravský klub domluven, že tam bude posílat šikovné mladíky, aby získávali první zkušenosti s profesionálním fotbalem. V menším by to mělo být i s Prostějovem.