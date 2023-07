Tkáčův druhý restart: Na hlavu těžké. Ale kdo se s tím nepopere, nemá na to

Ve dvaceti letech absolvuje talentovaný David Tkáč další restart své kariéry. Rok fotbalu mu vzalo dlouho neobjevené zranění třísla, a když se na jaře pomalu vracel do zápasů, zastavil ho bolavý sval. Teď už je konečně fit, ale pořád s kondičním mankem a bez dostatečné herní praxe. „Rozhodně jsem hodně daleko od formy, kterou jsem měl předloni na podzim,“ přiznal záložník Zlína po přípravě s Opavou. (0:0) Každopádně věří, že má to nejhorší za sebou a v novém ročníku mateřskému klubu pomůže.

Už jste zdravotně stoprocentně fit?

„Víceméně ano, jen kondičně ještě moc ne. Tam jsou rezervy. Mám docela rychle těžké nohy. Někdy to přejde a chytnu druhý dech. Jindy s tím bojuju. Možná jsem nabral v posilovně svaly, takže se mi hůř běhá. Přemýšlím, že bych mohl trošku zhubnout. Ještě si to nechám projít hlavou. Kondice je ta poslední část, kterou musím dohnat.“

Jde to vůbec v této fázi, kdy každý den makáte naplno s mužstvem?

„Těžko se to dohání, když jsme v přípravě všichni extrémně unavení. Přidávat si ještě navíc, to už by hrozilo další zranění. Ale naběhám toho hodně a na balonu se cítím docela dobře. V tréninku jsem s týmem skoro dva týdny. Jen ten první jsem byl sám anebo napůl s klukama. Čas, kdy budu schopen odehrát celé utkání, přijde.“

Co přesně se vám stalo na jaře, kdy jste se vracel po roční pauze a operaci třísel?

„Měl jsem problém se svalem. Zase se moc nevědělo, co s tím je, jestli tam mám trhlinu…Pan Neoral mi pak dal v Olomouci injekci a za čtrnáct dnů to bylo dobré. Ještě jsem rozhodně hodně daleko od tehdejší formy, na gól pořád čekám. Teď mám defenzivnější úkoly, do šancí se dostávám málo anebo vůbec. Snad to v nějakém zápase padne. Třeba ještě v přípravě.“

Trápil jste se, když jste se opět zranil a nemohl delší čas hrát?

„Na hlavu to bylo těžké. Ale určitě nejsem sám, kdo něco takového absolvoval. Kdo se s tím nepopere, ten na to prostě nemá.“

Dá se vůbec dohnat ve dvaceti letech prakticky rok a půl bez fotbalu?

„Myslím, že úplně v pohodě.“

Zlín opustilo několik zkušených hráčů, posily plus minus žádné. Nemáte obavy, jak to bude vypadat?

„Odešlo hodně hráčů a přišli mladí kluci, kteří bojují o šanci. Vlastně všichni se známe, což taky může být výhoda. V minulosti to měli mladí hodně těžké, aby se dostali do týmu. Teď je nás tady víc než starších, o to lehčí to je pro ty nové. Zvládají to hodně dobře. Pár z nich určitě do ligy nakoukne.“

V záloze nastupuje o dva roky mladší talent Tom Slončík, rovněž kreativní hráč. Můžete hrát spolu, aniž byste si brali prostor?

„Myslím, že můžeme. Zatím jsme bohužel spolu odehráli jen poločas. Bavíme se o tom. Vtipkujeme, že si to tam jednou musíme ťuknout. Uvidíme, jestli ta šance někdy přijde. Zatím to vypadá, že on bude na hřišti vysunutější.“