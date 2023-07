Douděra asistoval sudímu, pak na góly: Tohle jsem nezažil. Mám rád nové věci

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Jako jeden z mála naskočil do obou zápasů. David Douděra (25) vládl pravé straně proti Rakówu i následně proti Maccabi, navíc diváky bavil v nečekané roli. V prvním duelu s bizarním začátkem, kdy z trávníku odešli rozhodčí, si střihl i roli asistenta. „Proč to nezkusit,“ culil se krajní obránce či záložník po dvou výhrách Slavie 2:1. V každém duelu také jednou asistoval na gól.

Zkusil jste si roli pomezního, jaké to bylo?

„Jsem nadšený z toho, jak se oba týmy zachovaly. Ani jsme nechtěli, aby ten vyloučený kluk šel ze hřiště. Je to příprava, pak by to bylo zbytečně vyhrocené. Férově a rychle jsme se domluvili. Nebyli rozhodčí, napadlo mě, že na sebe vezmu tíhu zodpovědnosti, kterou jsem si v profifotbale ještě nevyzkoušel. Mám rád nové věci, tak proč ne.“

Vnímal jste podporu publika?

„Děkuju moc, víte, že jsem přes emoce. Ne, že by mě vytryskly slzy, ale vůbec jsem to nečekal. Klobouk dolů všem divákům, co mně zatleskali, bylo to fakt úžasné.“

Zažil jste takovou situaci, kdy ze hřiště utekl rozhodčí?

„Ne, musím přiznat, že tohle ještě ne.“

Jaké to bylo na hřišti?

„Náročné, ale znáte mě, že mě tohle baví. Nevadilo mně, když mi trenéři řekli, že půjdu do obou zápasů. Spíš jsem byl rád. Po repre pauze jsem měl týden volno, pak individuální tréninky. Bez míče jsem byl trošku smutný, teď jsem si to vynahradil.“

V zápasech se vám dařilo, jste spokojený?

„Já jsem se svými výkony věčně nespokojený, určitě se tam najdou chybičky. Mám dvě asistence, po pauze, co jsem měl, si myslím, že jsem obstál.“

SESTŘIH: Raków - Slavia 1:2. Bizarní situace s rozhodčími a dvougólový van Buren Video se připravuje ...

O místo v kádru Slavie se pere na soustředění 31 hráčů do pole. Vnímáte obří konkurenci?

„Jste ve Slavii Praha, co čekáte… Konkurence musí být, to ještě chybí asi tři kluci, celkově je nás snad 35.“

Máte za sebou těžší část přípravy, těšíte se na herní nácviky?

„Kilometry moc nemusím, ale na hřišti běhám, v tom jsem trošku nevyrovnaný. Ale jsem rád, že už to mám za sebou a teď už jen pilujeme.“

Pilujete systém 3-4-3, jak vám tohle na lajně sedí?

„Před obličejem mi tam nikdo neběhá, vidím až do druhé brány, takže jsem spokojený (úsměv). Každý systém má svá pro a svá proti, teď zkoušíme tohle. Víceméně je mi jedno, co hraju. Musím útočit i bránit, nerozlišuju to.“

Góly padaly po povedených akcích, toho si vážíte?

„Jednoznačně. Mám rád styl fotbalu, kde jsou akce smysluplné, kluci navazují jeden na druhého, tvoříme si nebezpečné prostory. Není to tak, že balony kopeme do náhody a z toho dáváme góly. Jsem rád, že tohle v našem týmu není. Má to hlavu a patu, za to jsem nesmírně vděčný.“