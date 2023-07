Slovácko proti velkoklubům, manažer slibuje posily. Co Trávník a Cicilia?

Prioritou jsou příchody středního záložníka a útočníka k Filipu Vechetovi, jehož hodlá Slovácko dostat do fazony a následně výhodně prodat. „Chceme, aby se zlepšil a potom se dal zpeněžit,“ potvrdil Šumulikoski. Vedle koho by měl růst? Mluvilo se o comebacku problémového Nizozemce Regina Cicilii (28), který odehrál sezonu ve druhé holandské lize za Heracles Almelo (20 zápasů/6 branek). Ovšem podle informací iSport.cz. je celá věc u ledu. Padl možný příchod exsparťana Matěje Pulkraba, ten se dohodl s Mladou Boleslaví. „Víme, koho chceme. Věříme, že jeden hráč přijde ještě před odjezdem na soustředění,“ prohlásil manažer pátého celku minulé sezony.

Do Rakouska se výprava vydá v pátek. Je možné, že už v ní nebudou mladí stopeři Jaromír Srubek a Alden Šuvalija, kteří se vrátili z hostování, a nevypadá to, že by si měli vybojovat místo v užší rotaci. Kadlec a spol. je do sestavy nepustí. Nejspíš je čeká další hostování. Dvaadvacetiletý Srubek působil ve druholigovém Vyškově, o rok mladší Bosňan na Slovensku ve Zlatých Moravcích. „Potřebují hrát a vzadu máme zkušené hráče,“ uvedl Šumulikoski.

Dál se pracuje na setrvání odchovance Michala Trávníka, jemuž doběhlo hostování ze Sparty. Aktuálně byl jeho pobyt ve Slovácku prodloužen, má povolení s týmem trénovat a hrát přípravné zápasy. Chystá se i do Rakouska. Mistr původně žádal za záložníka, s nímž už do budoucna nepočítá, vysokou sumu, kterou moravský klub nemohl akceptovat. Nakonec však vše směřuje k domluvě, Sparta slevila ze svých požadavků. „Tráva u nás chce zůstat. Řešíme to a věřím, že se dohodneme,“ sdělil sportovní manažer, jenž nechce nafukovat kádr a rozladit hráče, kteří by v případě příchodu várky posil přišli o místo.

Přesto se kouč Martin Svědík snad dočká aspoň dvou nových borců, kteří zatlačí na základ. Možná někdo dorazí až po startu nového ročníku jako před rokem útočník Ondřej Mihálik z Plzně. Slovácko každou investici hodně zvažuje. Vyhledává fyzicky i mentálně odolné jedince, kteří zvládnou nároky náročného trenéra. „Každý jeho tempo nevydrží,“ zdůraznil.

Slovácko na soustředění v Rakousku:

Olympiakos Pireus (Sobota 8.7.)

Holstein Kiel (Úterý 12.7.)

RB Salcburk (Sobota 15.7.)