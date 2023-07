Jurásek se loučil ve Slavii: Provod měl husí kůži, kouč předvídá Anglii či Itálii

Stačila jedna sezona ve Slavii, první starty v seniorském áčku a z odchovance Dolního Němčí je hráč nejslavnějšího portugalského klubu. Za stamiliony korun. Před pár lety přitom neprorazil v Brně, ani ve Slovácku.

Letos v létě ho chtěla hromada klubů z vyspělé Evropy. „Z ekonomického hlediska je to samozřejmě skvělé, zase jsme v podstatě zajistili rozpočet,“ lebedil si kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský po dotazu iSport.cz na soustředění v Rakousku.

O tom, že se Jurásek prosadí i v Benfice, nepochybuje. Jako příklad si vzal dalšího bývalého slávistu Alexandra Baha. Dánský pravý bek se po přestupu z Edenu záhy dostal do základu. „Přišel tam a vytlačil v podstatě jejich nejlepšího hráče ze sestavy. Teď už na něj chodí nabídky a je pravděpodobné, že ho přes léto prodají,“ informoval kouč.

Podobně skvělou budoucnost prorokuje i Juráskovi. S malou odlišností. „Myslím, že David bude mít trošku pomalejší rozjezd než Alex,“ očekával Trpišovský. „Ale Davidovi jsem říkal, že si myslím, že do dvou let stejně bude přestupovat. Nemine ho Premier League nebo italská liga. Fotbalově i dispozicemi na to má stoprocentně, je to jenom otázka aklimatizace. Myslím, že zvolil perfektní klub. Benfica hraje fotbal hodně podobný tomu našemu. V ligových zápasech bude hodně dominovat, což mu bude vyhovovat. Ne náhodou si vybírá hráče ve Feyenoordu a ve Slavii,“ usmál se kouč českého vicemistra.

Bylo jasné, že pokud přiletí adekvátní finanční nabídka, Slavia nebude „Jurasovi“ bránit. Byť přichází o klíčového hráče, prakticky nenahraditelného. „David už českou ligu přerostl, to víme všichni. Je to skvělá vizitka pro něj i pro klub,“ okomentoval trenér významný transfer na Pyrenejský poloostrov. „Bude složité ho nahradit. Stoprocentně je to hráč pro velký fotbal. Celý rok to potvrzoval. Přišel, viděl, zvítězil. Hrál neuvěřitelně. Je rychlej, může běhat celý zápas, má výbornou levačku. David si zasloužil to, co dostal a všichni mu to moc přejeme. Není moc lepších angažmá než Benfica Lisabon. Zaklepu na zuby, aby mu vyšla zdravotní prohlídka,“ popřál mu štěstí nyní už bývalý spoluhráč Lukáš Provod. „Má neuvěřitelné předpoklady,“ ujistil.

Teď má Trpišovský se svými spolupracovníky plnou hlavu toho, kdo a jak Juráska zastoupí. Čas kvapí, ostré zápasy se blíží. „Personálně ho těžko nahradíme, takový hráč tady v dohledné době nebude,“ uvědomil si kouč, jenž bude ve většině utkání sázet na tříobráncový systém. V sestavě bude po nové posile Benfiky díra. Jak ji „sešívaní“ zacelí? „To spojení jeho rychlosti, dynamiky, fotbalovosti, naturelu, líbivostí a kvality v ofenzivě, kterou pak David ukazoval i v reprezentaci, nejde nahradit. Budeme si muset poradit jako vždycky. Ať už jiným rozestavením anebo typologií,“ uvedl kouč. „Samozřejmě hledáme nějakého hráče, ale upřímně, spíš si ho vychováme anebo přivedeme jako mladého. Podobně jako to bylo v případě Davida, který měl za sebou patnáct prvoligových zápasů. Na zahraničním trhu je nemožné takovou kvalitu sehnat. Musíme to udělat tak, aby to tým unesl a neztratil kvalitu,“ popisoval po triumfu nad Queens Park Rangers.

Celý příběh mu připomíná story mladíka Davida Zimy, který také dorazil do Edenu po pár ligových zápasech a brzy se vystřelil k angažmá v italské Serii A. „Když si vezmeme, co jsme s Davidem řešili, jak přišel a kde je teď, je to neuvěřitelné,“ kroutil hlavou. „Kluby, které se na něj vyptávaly a byly ve hře, jenom svědčí o jeho kvalitě. Sám jsem zvědavý, kde skončí. Když jsem přišel do Slavie, říkal jsem, že bude kapitán nároďáku a udělá velký přestup. Povedlo se to. Myslím, že David může udělat napříč kariérou víc přestupů. Už takhle jsme sledovali zápasy Benfiky. A teď budeme o to víc. Loučení už jsem zažil ve Slavii hodně. Pamatuji se, jak jsme se loučili s Cufem (Vladimírem Coufalem) po Midtjyllandu v noci na hotelu.“

Rychlé posílení zvenčí není na programu dne. Dokonce ani z norské ligy, z níž vicemistr rád vykupuje zajímavé typy. „Jeden takový mladý hráč tam je, ale nedaří se nám ho přivést. Teprve začíná, má za sebou první rok v lize. Líbí se nám, jenže dohoda je daleko.

Na pozici levého halfbeka zkoušel proti QPR ofenzivního univerzála Ivana Schranze, hrát tam může norská akvizice Conrad Wallem, případně i David Pech, Matěj Jurásek. A nejpravděpobněji Srdjan Plavšič, který je po ošklivém úrazu z utkání s Podbrezovou, kdy ho s rozbitým a zkrvaveným obličejem po dopadu na kolíky soupeře odvážela sanitka, relativně v pořádku. „Vypadalo to hrůzostrašně. Hůř, než nakonec bylo,“ oddechl si Trpišovský s tím, že po sešití hluboké tržné rány by mohl srbský šikula možná stihnout i start ligové sezony proti Hradci Králové. S mužstvem v Rakousku zůstává, ale trénovat logicky nemůže. „Nejvíc ho to omezuje při jídle,“ podotkl Trpišovský. Zhruba za týden by mohl navrátilec z Baníku Ostrava začít běhat a brzy nato jít do zápasu.