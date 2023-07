Sejk: lafatovský typ a mistr „špinavých gólů“. Ale co bezohledná surovost?

„Hrát ve Spartě 20 minut? Nic pro mě. A další hostování? Už nechci.“ Václav Sejk v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport zaujal razantními výroky, kterými v podstatě vyhlásil útok na pozici hroťáka v sestavě úřadujícího mistra. Má na to stále teprve jedenadvacetiletý fotbalista, který si v lize zatím moc přátel neudělal kvůli své tvrdé hře? „Je to přírodňák, který se nebojí chodit do míst, kde to bolí. Takový lafatovský typ, co umí dávat i nehezké, špinavé góly,“ hledá přirovnání redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Každý souboj s ním je pro obránce nepříjemný, ale někdy to přehání. Jeho faul na Gebreho? Udělalo se mi špatně,“ doplňuje Kvasnicův kolega Jiří Fejgl.