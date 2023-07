Vrba cílí výš, Zlín má být živější a rychlejší: Nebudeme hrát jen zanďour

Žádné velké změny už ve Zlíně nečekejte. „Kádr je z velké části hotový, ale k nějakému pohybu do konce přestupního termínu určitě dojde,“ uvedl generální manažer Zdeněk Grygera. Hodil by se zejména střední záložník. Kouč Pavel Vrba je nicméně smířený se stavem věci a před startem náročného ročníku se rozhodně nehroutí. Má elán a víru v prostřední skupinu.

Kdo má z tohoto kádru střílet góly?

„Přišli Latyr a Žák. Jeden je spíš do vápna, druhý brejkový. Máme Koviniče, Vukadinoviče a další. Nemáme klasické snajpry, jako jsme měli předtím na jménech (Kozák, Balaj). Otázkou je, jestli splnili to, co jsme očekávali. Možná budou platnější jiní hráči, kteří budou víc zapojeni do kombinace, mezihry. Věřme, že nám bude tento způsob hry více vyhovovat než na dva vysoké útočníky. O branky se asi bude dělit více hráčů. Chceme, aby se do útočné fáze zapojili i ti zezadu.“

Dva útočníci vám ale zřejmě budou v sobotu v Karviné chybět, že?

„Latyr měl lehký otřes mozku. Pracuje na návratu, ale potřebuje, aby mu to schválil lékař. U Tondy Fantiše je to padesát na padesát. Pokud nebude k dispozici na první kolo, tak na druhé určitě.“

Když jste v zimě převzal Zlín, zaměřil jste se v těžké situaci při dohánění bodového manka na defenzivu. Budete v nové sezoně ofenzivnější?

„Buďme realisté. Víme, jaký kádr je ve Zlíně. Nebudu říkat, že máme kvalitu Sparty, Slavie nebo Plzně. Budu spokojený, když budeme ve střední části tabulky. Los pro nás není jednoduchý, v úvodu narazíme převážně na top mužstva ligy (2. kolo Sparta, 3. kolo Slavia). Pro nás to zajímavé není, ale pro vás novináře a pro fanoušky ano. Možná se budou ty týmy soustředit na důležitější zápasy a budeme mít možnost překvapit. Hlavně musíme získávat body s celky na naší úrovni. Určitě nebudeme hrát jenom zanďour a nakopávat balony. Máme hráče, kteří umí s balonem a dokážou pobavit i lidi. Mužstvo je nabuzené.“

Jakou šanci mají mladíci z vlastního odchovu?

„Slončík na jaře vystřelil, byl první vlaštovka. Dokázal to a už bude mít více zodpovědnosti. Hledali jsme další mladé. Věřím, že jsou tam další dva tři, kteří mohou na podzim začít dostávat prostor a stát se postupně platnými jako Slon. Ten už by jim měl pomáhat, aby věděli, o co jde. Důležité je i to, že je naprosto zdravý Tkáč.“

Co vám mají přinést zkušení nováčci Žák či Čelůstka?

„Jsou to hotoví hráči, kteří mají zkušenosti z ligy. Měli by nás posílit. Poukazovali jste na to, že máme nejstarší kádr, tak jsme se staršími hráči po sezoně smlouvy neprodloužili. Udělali jsme rázný krok, který jsme museli udělat. Věkově už to bylo u některých doopravdy na hraně. O dva hráče, co odešli, jsem stál, to nebudu zapírat. Do budoucna jdeme trošku jinou cestou. Chceme potvrdit formu ze závěru jara. Máme mladé i ty zkušené. Možná jsme teď takoví živější. Uvidíme, jestli to přeneseme i do mistrovských utkání.“