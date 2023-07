Trmal: V Portugalsku jsem byl na odstřel. Boleslav je tým, který má vizi

Po třech letech v Portugalsku se vrátil do české ligy, aby pomohl pod novým koučem Markem Kuličem ambiciózní Mladé Boleslavi. Matouš Trmal (24) odcházel jako mladík ze Slovácka s velkým očekáváním, které se nepovedlo do puntíku naplnit. Teď je ale součástí smělého plánu ve městě automobilů. „Chceme hrát atraktivní fotbal, který naláká diváky do ochozů,“ říká odhodlaně nadějný gólman.

Marítimo, kde jste hostoval z Vitórie, sestoupilo do druhé portugalské ligy. Byl to hořký konec tohoto angažmá?

„Když jsme se spolu naposledy bavili v zimě, vypadalo všechno nadějně, ale pak se v klubu udály nějaké změny ve vedení a v podstatě jsem tam byl na odstřel. Po návratu z reprezentačního srazu mi bylo sděleno, že se mnou vlastně nepočítají. Jestli hořký konec nevím, prostě se stalo. Asi to tak mělo být.“

Oficiálně jste byl ale zraněný…

„Oficiálně ano. Měl jsem drobný problém se zápěstím, ale nebylo to nic, kvůli čemu bych nemohl chytat. Byl jsem mimo tým, vše se zdálo složitější, protože už jsem byl na hostování z Vitórie, kam kdybych se vrátil, tak bych taky nechytal, takže přesun jinam se jevil jako nereálný.“

Sice jste toho za poslední dobu v Portugalsku moc neodchytal, ale hledal jste v létě spíše něco v zahraničí?

„Je pravdou, že moje první přání bylo zůstat v zahraničí, což jsem říkal i manažerovi. Ale upřímně si řekněme, že jsem moc nenastupoval, jak říkáte, takže jsem zvolil návrat do Čech.“

Co Slovácko? To vás pro velký fotbal vychovalo.

„Slovácko mám rád a zažil jsem tam skvělé časy. Zbožňuju to prostředí, jsou tam super lidi. Kdyby přišla nabídka, zvažoval bych ji, ale nepřišla, takže to nebylo téma.“

Obecně je návrat do Česka ale dobrý, ne? Máte malé dítko, partnerka je herečka.

„Z tohoto pohledu ano. Samozřejmě jsem mohl čekat, jak se situace vyvine. Vždyť přestupové období končí až na konci srpna, ale ve Vitórii bych stejně trénoval sám mimo tým. S rodinou i manažerem jsme usoudili, že Boleslav bude nejlepší variantou. Je to klub, který má vizi a počítali se mnou. Přítelkyně se navíc zase může víc věnovat práci.“

Už jste to nakousl, přes léto se v Mladé Boleslavi tvořil velmi zajímavý kádr, navíc pod Markem Kuličem, tedy trenérem, který by mohl vrátit do města trochu více fotbalového patriotismu. Jak vnímáte současné ambice klubu?

„Naprostý souhlas. Kvalita kádru tady bezpochyby je, Boleslav chytře posílila. Nechci úplně zabřednout do nějakých konkrétních prohlášení o ambicích, ale chceme hrát atraktivní fotbal, který naláká diváky do ochozů. Když jsem tady třeba hrával jako soupeř, tak si pamatuju, že diváků tady zase tolik nebylo. Chceme, aby se tohle změnilo. My na trávníku musíme dát lidem důvod, aby chtěli o víkendu přijít na fotbal.“

V Marítimu se jednalo o vysoké návštěvy?

„Tam chodilo docela dost diváků. Stadion měl kapacitu nějakých deset, dvanáct tisíc a chodilo v průměru tak osm tisíc určitě. S těmi top třemi kluby se nemůže v návštěvnosti rovnat, ale pak asi byla Braga, Boavista, Vitória a po nich v návštěvnosti už Marítimo.“

Co říkáte na Marka Kuliče? Zkušený útočník, ale mezi trenéry je to zatím elév.

„To sice ano, ale upřímně řečeno mám pocit, že se na české scéně točí pořád dokola nějakých dvacet trenérů, takže si myslím, že je jedině dobře, že je tady nová krev. S trenérem je skvělá komunikace, víme, co chce hrát. A zkušenosti? Ty nabere časem. V Boleslavi je ikonou, všichni mu tady věří.“

Druhou ikonu máte pořád na hřišti. Marek Matějovský pokračuje v kariéře. Co říkáte na jeho „nekončící“ příběh?

„Hraje pořád a pořád má obrovskou kvalitu. Musím říct, že byl první trénink a hned mi to tam poslal do šibenice, takže mě hezky přivítal. Máru obdivuju a respektuju za jeho kariéru. Když těm mladým klukům stačí, tak proč by nehrál dál. Ve středu pole tím přehledem pořád nemá konkurenci.“

Máte přislíbenou pozici jedničky na začátku ročníku?

„Takhle to řečeno není. Boleslav mě samozřejmě s nějakým očekáváním přiváděla. Beru to tak, že jsem pořád mladý, ale ligu jsem už chytal, Portugalsko mě taky nějakým způsobem zocelilo. Do brány půjde ten nejlépe připravený.“

Je angažmá v Mladé Boleslavi možností, jak nakopnout kariéru?

„Řekl bych, že je to prostě další krok. Hodně lidí mi říkalo, že je to krok zpátky, ale já to tak vůbec nevnímám. Třeba slovo restart by se taky nehodilo. Všehovšudy jsem chytal ligu dva roky na Slovácku, takže nemůžu o sobě říct, že jsem zkušený borec. Je to jednoduché, Když budu chytat dobře, pomůžu tím klubu a klub mi může pomoci se zlepšovat.“

Málokdo z českých hráčů má takovou znalost portugalské ligy. Co říkáte na přestup Davida Juráska do Benfiky?

„Určitě má na to, aby se prosadil. Když vás koupí Benfica za tolik peněz, tak je jisté, že vás má pořádně vyskautovaného. Slavia hraje tak náročný fotbal, že fyzicky by neměl mít problém. Po Grimaldovi se mu přímo uvolnilo místo v sestavě. Šanci tím pádem jistě dostane a pak už je to na něm.“