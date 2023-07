Oživí ligu exotičtí teenageři z Karviné? Nechte se překvapit, usmívá se kouč

Nejznámějšími posilami nováčka z Karviné jsou bezpochyby dva zkušení borci, stoper Jaroslav Svozil a útočník Martin Doležal by měli patřit mezi základní stavební kameny Slezanů. „Skvělí kluci,“ chválí je kouč Tomáš Hejdušek. MFK nicméně může FORTUNA:LIGU oživit i fotbalisty z úplně jiné kategorie, a sice zahraničními teenageři. Poslední kometu Rafia Durosinmiho by mohla napodobit pětice talentů. „Kandidátů je dost,“ usmívá se sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Karviná je zpátky v lize, kromě útulného stadionku nabídne veřejnosti opět zajímavé mladíky. Narodili se v roce 2004, vyšli z dorostu a chystají se udělat krok mezi tuzemskou elitu. Rarita? Ani jeden není Čech.

„Ti mnohdy v útlém věku odcházejí a jsou možná tady kousek opodál, ale nechtěl bych to pitvat. Jsme rádi za ty naše,“ říká trenér Tomáš Hejdušek na adresu pětice exotických tváří, které jsou v jeho kádru.

Lucky Ezeh s Davidem Mosesem jsou Nigerijci, Kahuan Vinicius s Kauanem Carneirem pochází z Brazílie a Aboubacar Traore z Pobřeží Slonoviny. „Každý je něčím zajímavý, klobouk dolů, jak se s tím perou,“ dodává.

Do počtu by být neměli, vždyť Vinicius po vzoru jmenovce z Realu Madrid pálil v minulé sezoně ostrými v celostátní devatenáctce, kde se stal s 22 trefami nejlepším střelcem. Další útočník Ezeh byl zase nejpilnějším kanonýrem letní přípravy, skóroval čtyřikrát. Nově se jim individuálně věnuje někdejší vynikající snajpr Michal Papadopulos.

„Ezeh mě nepřekvapil, má v sobě dar. Je to jen o tom nebát se jeho i další poslat na hřiště. Uslyšíte o něm, nechte se překvapit,“ láká Hejdušek.

Moses s Traorem jsou záložníci, Carneiro obránce. Určitě to není tak, že by všichni najednou patřili do základní sestavy. Často budou pomáhat i béčku, které postoupilo do MSFL. Nicméně obrovskou výhodou je, že už se aklimatizovali v dorostenecké kategorii.

Stejně jako Rafiu Durosinmi.

A všichni vědí, jak raketově dvacetiletý forvard letí vzhůru. Zaujal na hostování v Plzni, ta ho vykoupila za částku mezi 20-25 miliony korun a teď Afričan zdatně konkuruje v boji o místo na hrotu Tomáši Chorému.

„Jsem přesvědčený, že Plzeň nemusí být Durosinmiho konečnou stanicí. A procenta z dalšího prodeje? Nějaká tam máme...“ usmívá se sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Byznys plán je jasný. Přivést cizince už do mládeže, postupně je vyfiltrovat, aby se do áčka po konci dorosteneckého věku dostali už jen ti nejlepší. A aby zároveň neotáleli ve vývoji a ve vstupu do profesionálního fotbalu, protože každý rok navíc pro potenciální zájemce snižuje cenu. Dvacetiletý hráč je zkrátka pro trh zajímavější než pětadvacetiletý, přivábí více skautů.

„Je to velká alchymie, zúžili jsme spolupráci na agenty, které dobře známe. Nabídek je šíleně moc, člověk by nedělal nic jiného. Nemáme scoutingové ani analytické oddělené, vše si děláme s trenéry sami. Agenti už jsou však na náš klub načteni, vědí, co Karviná hraje a jaké máme požadavky,“ popisuje Vlk.

„Kvituji, že se podařilo mít kluky už rok v dorostu. Jsou daleko lépe připraveni, než kdyby přišli teprve do mužů. Adaptaci mají za sebou, přechod jim nedělá takové problémy. Zároveň je však potřeba dodat, že teď vidíme jen ty, které se nám povedlo zviditelnit, ale byla i spousta těch, co se neprosadili,“ sympaticky nezapírá funkcionář i odvrácenou stránku nastavené koncepce.

Další je samozřejmě komunikace. „Někdy je to trošku oříšek,“ přiznává kapitán Lukáš Budínský. „Ale každý den se to zlepšuje a nejdůležitější je to stejně na hřišti. A tam to jde nahoru.“

Aby to šlo správným směrem i v tabulce, chtěl by kouč Hejdušek ještě zkvalitnit střed a kraj hřiště. Variantou by mohl být například Petr Jaroň z Baníku.

„Je to kluk, který byl pode mnou nejlepším střelcem MSFL. Ale je otázkou, jestli je to možné a v jakém je vůbec rozpoložení. Neměl minutáž v lize a moc ani v přípravě. Typologicky, rychlostí, tahovostí, gólovostí a postově by seděl, ale nemůžu ho srovnávat teď s našimi kluky, protože by se teprve vidělo, jestli by byl vůbec konkurenceschopný. Trénoval jsem ho naposledy ve třetí lize,“ připomněl.

Každopádně je velmi pravděpodobné, že z nedaleké Ostravy někdo po vzoru Jaroslava Svozila, Sebastiana Boháče a Lukáše Budínského ještě dorazí. „Jsme s Luďkem Mikloškem zhruba každý druhý den, bavíme se o různých hráčích,“ přikývl Vlk. Návrat Eldara Šehiče však v plánu není, MFK jedná o jiném levém bekovi.

Prioritou je záchrana, se kterou by měl pomoct gólman Jakub Lapeš, další ex-baníkovec. Hejdušek to nepotvrdil, ale podle informací iSport.cz sezonu vzhledem ke zranění Jiřího Ciupy začne právě on. Účastník EURO jednadvacítek Vladimír Neuman si na šanci počká coby dvojka.

„Pro mě je to ještě otázka,“ zůstal trenér tajemný. „V Lapešovi však vidím obrovskou pracovitost a odhodlání. Ukázal to tady za měsíc, svými výkony i pílí si získal kabinu. Je to komplexní brankář. Umí chytat nejen na lajně, ale vyjít si i pro centr. Má dobrou techniku, hru nohama, nákop. To jsme potřebovali,“ složil šéf lavičky kompliment čtyřiadvacetileté posile.

Lapeš patřil v předchozím ročníku mezi opory třetiligového Hlučína, pomohl i k senzačnímu vyřazení tehdejší mistrovské Plzně v MOL Cupu, ale v zimě se nedomluvil na nové smlouvě a skončil. V lednu se neúspěšně pokoušel probojovat do kádru Liberce, takže na jaře nechytal. V sobotu by se měl v premiérovém ligovém startu postavit mezi tři tyče proti Zlínu.