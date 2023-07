Kulič po premiéře: Hráli jsme chytře. Situace před prvním gólem nebyl faul

Jak jste prožíval svou premiéru coby prvoligový kouč?

„Musím na férovku přiznat, že nervozita pracovala na plné pecky hlavně před zápasem. Když sudí pískl a začalo se hrát, opadlo to ze mě.“

V osmé minutě stoper Jablonce Hurtado zůstal ležet na zemi. Soupeř přestal chvíli hrát a padl gól.

„Podívejte, dokud rozhodčí nezapíská, pořád se hraje. Tuším, že právě Júsuf bojoval s Hurtadem a balon se odrazil k nám. Přihrávka do strany na Jawa, Jablonec přestal hrát a my jsme dali gól. Nebyl to faul. Jestli hráč Jablonce špatně spadl na zem, je mi to líto, ale takový je fotbalový život.“

Trojlístek vepředu Júsuf, Jawo, Kušej hrál minimálně dvě třetiny zápasu skvěle. Připomnělo vám to časy, kdy jste za Mladou Boleslav válel vy s Lubošem Peckou či Markem Matějovským?

„Ti tři nahoře hráli velice dobře, Kušej má gól a přihrávku, Jawo dokonce o asistenci navíc, takže byli i produktivní. Suchomel ještě trefil břevno, bylo tam víc šancí. Musím pochválit všechny kluky, hráli jsme velmi chytře.“

Jak moc mrzí inkasovaný gól? Po hodině hry jste trochu zalezli. Není to škoda?

„Určitě si inkasovanou branku vyhodnotíme, ale je potřeba přiznat, že Alégué to prostě krásně obalil za šestnáctkou a trefil parádně. Udělali jsme dvě chybičky při vystoupení k soupeři. Kdyby to bylo s nulou, je to samozřejmě lepší, ale nevadí. Jsme šťastní za tři body.“

Říkáte, že Alégué dal krásný gól, ale váš svěřenec Dominik Kostka se trefil naprosto ukázkově. Tušil jste, co se v něm ukrývá?

„Když nevystřelíš, gól nedáš. Jakmile se tam Kostič položil, říkal jsem si, že jsem zvědavý, kde to skončí. Prokázal odvahu a byl odměněn krásným gólem.“

A Jawova trefa? To byla taky výstavní gólová akce.

„Když jsem viděl, že Vasil Kušej zvedá hlavu, říkal jsem, ať mu přihraje. Poslal mu krásný řezaný balon, a jak už se tam Jawo pokládal, věděl jsem, že trefí. Jak byl v mírném záklonu, tak to šlo parádně k tyči.“

Myslíte, že se na výkonu projevuje konkurence, kterou máte hlavně směrem dopředu? Všichni chtějí novému trenérovi ukázat, že by měli hrát.

„Stoprocentně. Každý je na špičkách. Hráči, kteří nejsou v základu, se budou chtít do zápasu dostat hned od startu, takže podepisuju.“

Do ochozů si našlo cestu tři a půl tisíce lidí. Co říkáte na mladoboleslavské poměry solidní návštěvu?

„Jsme rádi, protože Škodovka má celozávodní dovolenou, jinak by přišlo ještě o pár set diváků víc. Chtěl bych jim poděkovat, atmosféra byla fantastická.“