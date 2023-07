Ščasný o „Robbenovi“ Haraslínovi i objevu Slavie. Plzni věřím dál, tvrdí

V jednom, tom stěžejním ohledu fotbalová Sparta Slavii přeskočila: sebrala jí titul a v právě zahájené nové sezoně ho bude obhajovat. Nyní se od ní ovšem čeká, že při postupu na další level věčného rivala přinejmenším dorovná i kvalitou hry. Naznačila po letní přípravě a hlavně v prvním kole nejvyšší soutěže při výhře 2:0 nad Olomoucí, že by se jí to mohlo povést? „Slavii bude dohánět. Zaujala rychlým přechodem do útoku, to je výborné,“ míní bývalý letenský trenér i sportovní ředitel Zdeněk Ščasný v úvodním díle tradičního videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. Vedle obou týmů se v něm konkrétně věnuje dvěma hrdinům pražských „S“, ofenzivnímu esu Lukáši Haraslínovi a stoperu Tomáši Vlčkovi.

Haraslín alias Šulo, jak se mu přezdívá, pokořil Olomouc dvěma v podstatě identickými góly, a to ještě před vystřídáním pomýšlel na hattrick. Jeho parády ocenil i trenér Sigmy Václav Jílek, který přišel s prestižním přirovnáním k bývalé nizozemské hvězdě Arjenu Robbenovi. „Já to nemám rád,“ ošívá se Ščasný, ale pak přece jen podobnost připustí. „Jak Haraslína necháte převzít míč a rozeběhnout se, už je složité ho ubránit. To měl Robben taky,“ říká Ščasný. „Byl naprosto výjimečný. Jsem zvědavý, jestli se vyvaruje výkyvů,“ dodává na adresu muže zápasu. Právě v tom byla potíž v posledním ročníku, kdy se po výtečném podzimu slovenský reprezentant na jaře vytratil (v závěru ovšem i vinou zranění).

Teprve dvaadvacetiletý Vlček se ve výborném světle představil ve stoperské trojici Slavie při výhře nad Hradcem Králové (2:0). Tuhle pro české a k tomu mladé hráče výjimečnou poctu si vysloužil díky skvělé sezoně v Pardubicích, kterým pomohl k záchraně. „Má dokonalou školu Radka Kováče,“ zmiňuje zásluhy trenéra Východočechů a někdejšího vynikajícího stopera Ščasný. Vlčkovi věří, že může být trvalým řešením, a přidává se ke chvále jeho skvělé průnikové přihrávky před prvním gólem slávistů. „Byla vynikající, to se u našich stoperů často nevidí,“ vyzdvihuje pětašedesátiletý expert.

Zatímco pražská „S“ začala novou sezonu FORTUNA:LIGY pěkně od podlahy, Plzeň po vydařené přípravě šokovala prohrou 0:1 v Teplicích. Ščasný s Viktorií ovšem i nadále v boji o titul počítá a zmiňuje dva hlavní důvody, proč jí po velkých změnách v zázemí i nadále věří...

LIGOVÝ INSIDER se... Zdeňkem Ščasným

Odskočí pražská „S“ zbytku ligy?

Čekal by také bývalý letenský trenér na brankáře Matěje Kováře?

Proč je potřeba „vyhrožovat“ Janu Kuchtovi?

Co ukázala nová tvář Sparty Veljko Birmančevič?

Jaký kus cesty ušel v roli sportovního ředitele Tomáš Rosický?

Sází Sparta a Slavia správně na hráče ze Skandinávie?

Olatunji vs. Tijani: kterého z nich by si vzal Ščasný do týmu?

AKCE KOLA: Vlček, Schranz, Van Buren... a je to 1:0

Vyřeší Mojmír Chytil problém Slavie s dobýváním tuhé obrany?

Má kouč Jindřich Trpišovský pravdu, že jeho kádr je lepší o 50 procent?

Může si Slavia dovolit třetí sezonu bez titulu?

HLÁŠKY KOLA: „Klokani“ na lovu, ostrostřelec Kostka a vyspaný boss Šádek

Jak si vykládat slova plzeňského šéfa před sezonou?

Dává smysl projekt nových majitelů přes hranice s Rakouskem?

Je Miroslav Koubek opravdu srozuměný s pozicí „překlenovacího trenéra“?

Zadrhl se restart Baníku hned na začátku a jako obtíže ho čekají?

Je režisér obnovené ligové premiéry Karviné Lukáš Budínský hráčem pro top klub?