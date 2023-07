Paskvil Baníku: pomalí stopeři a ťap ťap v záloze. Co změnit na Slovácko?

Není průšvihem prohrát v Liberci, není ostudou horší součinnost vzhledem k početným letním změnám. Problémem Baníku je, že ani po tři čtvrtě roce pod trenérem Pavlem Hapalem nemá herní tvář ani identifikovatelné principy. Připočtete-li k tomu špatný přístup fotbalistů a povedené taktické šachy kouče Luboše Kozla, vznikne z toho zasloužená výhra Slovanu 3:1. Co Ostravě nefungovalo a co je nutné pro příští domácí utkání se Slováckem zlepšit?

Pomalí stopeři

„Když chcete hrát na tři stopery, musejí být všichni tři rychlostní typy. Výbušní, dynamičtí,“ varoval před týdnem redakční expert Ivan Kopecký. A ze Slovenska se ozývalo: Filip Blažek je sice spolehlivý a konstruktivní, ale problémy má právě v obratnosti. Proto není ve velkoklubu. Potvrdilo se do puntíku. Ležérně, podobně jako například v přípravě s Myjavou, si navíc počínal i Eneo Bitri. Nevypadá to, že by byl Jaroslav Svozil, jenž coby nepotřebný odešel do Karviné, horší než cizinci.

Trenér Baníku Pavel Hapal o Blažkovi:

„Pro Filipa to byl první zápas. On o tom určitě ví, vnímá to, na jeho hlavu padne i kritika, ale nemyslím si, že to bylo jen o něm.“