Nepočítáme s tebou, slyšel v Baníku. Zklamání, neskrývá Svozil z Karviné

V ostravském Baníku s ním přestali počítat. Devětadvacetiletý stoper Jaroslav Svozil, kterého v minulé sezoně trápily problémy s kolenem, se po přesunu do Karviné uvedl v novém angažmá solidním výkonem a gólem navrch. „To se mi ještě nikdy nepovedlo,“ usmíval se po parádní premiéře a vítězství 4:1 nad Zlínem. „Sešlo se to. Já gólů moc nedávám, mám jich v lize i s tímto všehovšudy šest. Důležité je, že jsme vyhráli a byli za dřinu v přípravě odměněni.“

V uplynulé sezoně odehrál pouze tři zápasy. Problémy s kolenem dořešil až v jejím závěru. „Fyzicky jsem byl připravený už na konci sezony v Baníku, shodou okolností ve Zlíně,“ líčí Jaroslav Svozil, který v lize hrával za Olomouc (2013-16), Opavu (2018-20) a Baník (2020-23). „Hrál jsem za béčko celý zápas a teď se cítím už asi čtyři měsíce úplně v pohodě. Ale nebudu kecat. Když je větší zátěž, posilovna nebo tvrdý povrch, tak se koleno ozve. Kluci, kteří křížák prodělali, mi říkali, že tak to je. S tím se budu muset naučit žít.“

Svozil nezastírá, že konec v Baníku ho zklamal. „Byl jsem domluvený, že půjdu normálně do přípravy a ukážu, že na to mám,“ popisuje. „Byl jsem připravený zabojovat, nejsem typ člověka, který by utíkal. Cítil jsem se dobře, hráli jsme s Myjavou a pak mi bylo řečeno, že se se mnou už nepočítá. Tak jsem si řekl, dobře, je to fotbal, půjdu pryč. Nehledal bych za tím nic zvláštního. Tak to chodí. Chci hrát ligu, protože fotbal miluju a za tím si půjdu.“

S ostravským týmem se mu neloučilo lehce. „Byl a jsem zklamaný,“ neskrývá Svozil. „Zcela otevřeně říkám, že Baník mám rád. Přirostlo mi to tam k srdci. V Ostravě se mi narodila dcera a nebyl jsem z odchodu nadšený. Ale musím jít dál, makat. Teď jsem v Karviné a budu jí dávat sto procent.“

Počítá s tím, že i v Karviné, která se do elitní soutěže vrátila po roční pauze v druhé lize, bude o místo bojovat. Byť se s ním počítá jako s obranným pilířem. „Když se podívám, kolik kluků je tu mladších,“ říká ke kádru. „Těch zkušených a starších než já, je tu pár. Bude mi třicet, takže už to vnímám, ale nerad se tlačím do toho, že přijde nějaký Svozil z Baníku a měli byste si z toho sednout na prdel. To nemám rád, pravda leží na hřišti. V každém týmu si musíte vydobýt postavení. Tak to mám i já. Nepřišel jsem s tím, že jsem Svozil a budu hrát všechno. Tak to nefunguje.“

V sobotu hraje Karviná v Olomouci, kde Svozil s profesionálním fotbalem začínal. Je mu jasné, že to bude úplně jiný soupeř, než Zlín. V podobných zápasech se ukáže, zda může být znovu lídr obrany. „Uvidíme, můžeme se bavit za čtrnáct dní jinak, když udělám nějakou chybu, že?“ pousmál se. „Teď se cítím dobře a chci dokazovat, že na to mám. Nejen Karviňákům, ale i všem lidem, kteří mi nevěřili.“

Svozil nezastírá, že ho kosmopolitní tým ligového nováčka příjemně překvapil. „Musím říct, že když jsem přišel před čtrnácti dny, pořádně jsem nevěděl, jak to bude vypadat. Ale ti kluci mají jeden vedle druhého kvalitu. Proti Zlínu bylo v sestavě asi šest ligových nováčků a mně přišlo, jakoby ti kluci ligu hráli pět let. Ale je to první zápas, musíme jít dál, nedělat z jedné vlaštovky nějaké závěry.“

I na cizineckou legii je připravený. „Podobné to bylo i v Baníku, ale jo, někdy je komunikace na hřišti složitější v tom, že když v rychlosti na někoho místo anglicky ‚go back‘ zařvete česky a on ještě nerozumí, tak vteřina třeba chybí. Ale musím říct, že mě příjemně překvapilo, jakou má mužstvo kvalitu.“

Premiérový gól v karvinském dresu si Jaroslav Svozil připsal hlavou po přesném centru z trestného kopu Lukáše Budínského. „Každý v lize ví, že kopací techniku má na špičkové úrovni,“ chválí Budínského. „Kope levou i pravou, je mu to jedno.“ Přidal k tomu i úsměvnou historiku. „Musím prozradit, že před první standardkou jsem za Lukášem přišel a ptám se ho, kam to kopne? Řekl, že na bránu. Dobrý, postavím se jinam a on to posadil Mikimu (Mikušovi) na zadní tyč a gól. Tak jsem za Lukášem běžel a křičel na něj: ‚Ty lháři!‘“