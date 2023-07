Priske o brankářích i výhře: Trápili jsme se. Daněk na hostování? Těžké...

To primární zvládla. Ve Zlíně urvala díky penaltovému gólu těsnou výhru 1:0, v lize zůstává po dvou kolech bodově stoprocentní. Jinak má ale Sparta o čem přemýšlet. Proti podprůměrnému soupeři totiž svým výkonem rozhodně nepřesvědčila. „Byl jsem nespokojený s tím, že jsme měli hodně přihrávek do vápna, ale místo zakončení z toho nebylo nic, v horším případě i protiútok soupeře,“ hodnotil trenér Brian Priske.

Ve Zlíně jste vyhráli 1:0. Nečekal jste ale od svého týmu přesvědčivější výkon?

„Nejdůležitější je výhra. O tom není pochyb. V mnoha aspektech jsem spokojený s tím, jak jsme pracovali v defenzivě. Dobře jsme začali, během prvních patnácti dvaceti minut jsme mohli zápas rozhodnout. Pak jsme ale ubrali na tempu a trochu se trápili. Zároveň je třeba vyzdvihnout Zlín, jeho hráči se rvali jako lvi, blokovali střely.“

Čím si vysvětlujete, že jste po dobrém vstupu do zápasu tolik zvolnili?

„Promlouvaly do toho různé aspekty. Počasí, hřiště. Ale to není výmluva, v poločase jsem říkal hráčům, že si s tím musí poradit lépe. Snažili jsme se tempo hry od druhé půle zase zvednout. Ale když vám míč poskakuje u nohy a potřebujete extra dotek, hru zákonitě zpomalujete. Byl jsem nespokojený s tím, že jsme měli hodně přihrávek do vápna, ale místo zakončení z toho nebylo nic, v horším případě i protiútok soupeře. To nebylo dobře.“

Jak jste viděl situaci před penaltovým kopem?

„Neviděl jsem to, jen mi bylo řečeno, že to byla jasná penalta.“

Zlín - Sparta: Krejčí suverénně zavěsil penaltu nahoru, 0:1! Video se připravuje ...

První soutěžní minuty posbíral útočník Victor Olatunji. Přesvědčil vás svým výkonem?

„Victor má dobrou mentalitu, v tomto směru nemáme žádný problém. Samozřejmě musíme pracovat na fyzickém aspektu. Víme, že s námi nebyl prakticky celou přípravu. Vezme si to nějaký čas, tak to je. Na druhou stranu si dobře uvědomujeme, co nám může přinést. Viděli jsme to už teď v zápase. Dokáže udržet balon, rozdat ho. Nějaký čas zabere, než se adaptuje na náš způsob hry.“

Zvažovali jste, že by do utkání naskočil gólman Peter Vindahl?

„Ano, přemýšleli jsme o tom. Tak je to u každého hráče. Nakonec jsme se rozhodli, že je správné nechat v brance Vorlise (Vojtěcha Vorla) a dát Peterovi možnost, aby ještě lépe poznal spoluhráče. Letní přípravu absolvoval, ale nebyla kompletní.“

V médiích problesklo, že by Kryštof Daněk mohl být uvolněn na hostování. Je to pro vás v pozici trenéra varianta?

„To je těžká otázka. Mluvím s mnoha hráči každý týden, to samé mí kolegové z realizačního týmu. Bavíme se o jejich situaci. Víme, že tu jsou hráči, kteří nenastupují tolik, jak by chtěli. Dáňa je tento případ. Ale to, co si říkám s hráči, jsou věci, které musí zůstat mezi námi. O tom na veřejnosti mluvit nebudu. Vím, že spekulace existují, budou existovat. Jsem spokojený se všemi hráči, které máme v kádru. Zároveň platí, že přestupní okno je dlouhé. Debata o tom, kteří hráči zůstanou či odejdou, je interní. Povedeme ji s Tomášem Rosickým i Tomášem Sivokem.“