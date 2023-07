Trubač: špatný přístup, pohovor a gól. Smlouva mi dala jistotu, říká

Dvě výhry v prvních dvou kolech, to se v Teplicích patnáct let nestalo. Už to rezonuje kabinou?

„Ani nevím. Pro všechny lidi jsme překvapením, na druhou stranu od začátku sezony chceme jít zápas od zápasu a na tabulku nekoukáme. Pro nás je to milé, povedl se nám už závěr minulého ročníku, už jsme se zvedali, teď to jen potvrzujeme.“

Vy osobně máte ve dvou zápasech dva góly. Cítil jste před sezonou, že může být průlomová?

„Ani ne. Do sezony jsem šel s čistou hlavou, hlavně jsme se s Teplicemi domluvili na nové smlouvě, to mi dalo jistotu. Jestli mi to pomohlo ke střílení gólů, tak jen dobře.“

Na gól v Ďolíčku jste měl spoustu prostoru na dorážku vlastní střely. Nepřekvapilo vás to?

„Bránící hráč má hrozně těžké dorážku dobíhat. Já měl míč čelem a věděl jsem, že půjde na tyč, záměrně jsem střílel mezi nohama obránce. Jak byl zády, tak jsem si udělal dva krůčky a už jsem byl před ním. Obránci se snaží blokovat, zatímco já vidím čelně, takže jejich reakce je pomalejší.“

Na Bohemians jste byli skvěle připravení, za vámi čistil hru Dramé…

„Za Sufiho jsem hrozně rád, protože byl dlouho zraněný a odehrál fantastický zápas. Obrovská výhoda, že jsme ho tam dnes měli. Zvlášť na Bohemce, kde to je hrozně těžké. Byli jsme výborně připravení a do každého zápasu jdeme s jiným záměrem, tentokrát se příprava hodně lišila od Plzně, ale vyšla.“

Nebyl závěr poněkud hektický? Penalta, pak inkasovaný gól.

„Asi ano. Nějaké chybičky tam byly. Kdybychom řekli, že Bohemka v závěru zápasu nebude mít tlak, byli bychom blázni. Zvlášť proti svému kotli. S tlakem se dalo počítat. Klid nám dalo, když jsme odskočili na dvě branky.“

Hodně jste zlepšili defenzivu, ve které roste 20letý Štěpán Chaloupek. Co na něj jako kapitán říkáte?

„Je to mladý hráč, který se má co učit, na druhou stranu klobouk dolů, jde trénink od tréninku výš. Doufám, že bude zdravý, pak má velký potenciál hrát něco většího. Snad bude pokorný.“

Co jste říkal na teplické fanoušky? Do Prahy jich přijelo docela dost.

„Každý i v šatně vnímá, že se nám daří, že jde hra nahoru a má hlavu a patu. Jsme rádi za podporu, protože nikdo z nás nečekal, že přijede tolik lidí.“