Trpišovský: Vidím dva minusy. Chytil? Překvapuje mě, patří k nejlepším

Šedesát minut koukal na zápas z lavičky, pak se za smírného stavu 1:1 zapojil do děje a z placu odcházel jako král. Mojmír Chytil gólem a asistencí škrtl sny Českých Budějovic o bodovém zisku. Po dvou zápasech v roli střídajícího hráče se chlubí bilancí 2+1, a to ještě v závěru neproměnil pokutový kop. „Když nám bylo nejhůř, hodně nám pomohl,“ chválil útočníka Jindřich Trpišovský po venkovním triumfu na jihu Čech.

Vyhráli jste 3:1, ale zápas nebyl vůbec jednoduchý. Souhlasíte?

„Celkem dobře jsme do zápasu vstoupili, první poločas jsme měli pod kontrolou, byli jsme nebezpeční, podařilo se nám dostat do vedení. Jen tomu chyběl druhý gól, přitom šancí jsme měli spoustu. Vybavuji si Vencu Jurečku, který šel sám na branku. Měli jsme tam plno přečíslení Mickem van Burenem, ale některé jsme neřešili dobře. V kabině jsme si o půlce říkali, že musíme pokračovat v aktivním výkonu a odskočit na 2:0. Bohužel po krásné akci soupeře jsme inkasovali. Po střídáních jsme se zase zvedli, povedlo se nám vrátit do vedení. Jenže jsme zase pokračovali v zahazování šancí, vysvobodil nás až Mojmír (Chytil) krásným třetím gólem. Celkově to byl zajímavý výkon proti soupeři, který s námi chtěl hrát fotbal.“

Co říkáte na výkon Mojmíra Chytila? Vypadá, jako by za Slavii hrál už několit let.

„Je to tak. Tým ho dobře přijal. Cítím, že hráči mu chtějí pomoct. Navíc Mojmír dělá všechno proto, aby byl dobře přijatý. Nejen v zápasech, ale i na tréninku. Dnes to bylo podobné jako s Hradcem. Když nám bylo nejhůř, hodně nám pomohl, zejména aktivitou. Tohle jsem na něm pozoroval už Olomouci. Musím říct, že mě překvapuje klidem v koncovce. Zatím patří k našim nejlepším hráčům.“

Je Chytilův klid a rozvaha to, co chybí na startu sezony Václavu Jurečkovi? Zatím pálí jen do tribun…

„Je to tak. Vencovi to tam nepadá. Netrefuje bránu, což je pro mě velké překvapení, protože on nemívá velký střelecký rozptyl. Byť třeba někdy gól nedá, dovede branku téměř vždy trefit. Zatím se mu nedaří, snahu ale má. Jak ho znám, je to u něj o jedné povedené akci, o jednom gólu. Souvisí to i s nájezdem, který řešil kličkou. Pokud by byl v pohodě, volil by pro něj typický obstřel. Na druhou stranu vždycky se v sezoně stane, že útočníci hrají ve vlnách. Možná Vencovi chybí kompletní letní příprava, protože po reprezentaci měl dovolenou, a připojil se k nám později.“

Nezvládnuté venkovní zápasy vás v minulé sezoně stály titul. Je v tomto kontextu pro sebevědomí mužstva důležité, že vyhrálo těžké úvodní utkání na cizím hřišti?

„Každopádně. Kdybychom zápas s podobným průběhem jako dnes hráli v minulé sezoně, zřejmě bychom nevyhráli, nebo dokonce prohráli. Dnes ale bylo na týmu vidět, že si věří, že hraje dobře od první minuty. Nakonec jsme utkání zvládli jednoznačně i díky organizaci hry, přecházeli jsme na různé rozestavení a neměli s tím problém. Vidím jen dva minusy.“

Jaké to jsou?

„Zranění Davida Douděry a inkasovaný gól. Musím se na to ještě podívat, zejména na bránění ve vápně. V reálu šlo ale o hezkou akci. Čmelík se uvolnil jeden na jednoho, pak dal fantastický centr a Zdeněk Ondrášek je ve hře hlavou skvělý, což víme. Během zápasu jsme reagovali i na některé způsoby hry soupeře, zejména na čtyři střední záložníky, kdy nám hodně pomohl Mojmír Chytil.“

Zdravotní stav Davida Douděry je jaký?

„Jde o svalové zranění na zadním stehně. David si myslí, že to bude vážné. Po dlouhém balonu ucítil bolest ve stehně, uvidíme po magnetické rezonanci. Menší nadějí je, že David trpí na křeče, sval se stáhne, třeba to bude tento problém.“