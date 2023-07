Koubek: Byl jsem vytočený. Rozhodčí si může udělat s časem, co chce

Už jste se vyrovnal se šíleným závěrem?

„Musím to ještě vstřebat. Byl jsem hodně zklamaný, trošku vytočený, to přiznám. Ale tohle fotbal přináší. Z jednoho dlouhého autu byla penalta, z druhého vyrovnání, to se nám nesmí stát. Sudí může ukončit zápas, kdy chce, viděli jsme čtvrtého sudího, že ukazuje nastavení pět minut, gól padl v čase 95,18. Ale na to se nebudeme vymlouvat. Ten aut jsme měli uhrát, je to mrzuté. Hradec je silné mužstvo, dobře organizované, dobře brání. My to naopak potřebujeme zlomit.“

Proč jste zápas nezvládli?

„Musel bych mluvit jako přes flašinet. Třetí zápas po sobě dobýváme, branku jsme už dali, to je pozitivem. Ale potřebujeme takové zápasy dotáhnout do vítězného konce, určitá nervozita a křeč tam na naší straně ve finálním řešení je. Na kluky to padlo, to si nebudeme nalhávat. Strašně chtějí, soupeře zdvojují, dřou, mají tam dobré věci. Je to o zachování klidu a chladné hlavy, lepšího důrazu a výběru místa v šestnáctce. Je to z naší strany asi málo. Neměli jsme si nechat vyrovnat v poslední sekundě, to je mrzuté, nepříjemné, jde o ztrátu dvou bodů. Vnímám, že Jindra (Staněk) nás podržel a chytil penaltu, už tam mohlo přijít vyrovnání. Jsou to dva dlouhé auty Hradce, z nich vyšla penalta a vyrovnání. Přitom jsme si ještě dopoledne na rozcvičce připravovali obranné postavení na dlouhý aut od Gabriela.“

Naštvalo vás dlouhé nastavení?

„Opakuji, že rozhodčí si může s časem udělat, co chce, vidíme to i v evropských soutěžích. Tam také padají góly v posledních vteřinách, to patří k fotbalu. Nechci se na to vůbec vymlouvat, i když gól padl po avizovaném čase, to je jasně vidět. Ale neberu to jako náš hlavní problém. Hlavní je, že jsme ten závěr neuhráli. Nezvládli jsme to, mrzí nás to. Ale máme v naší hře i pozitivní věci, nebudeme plakat. Z naší strany to byl skvělý začátek, vstoupili jsme do utkání dobře. Jsou tam nátlakové, presinkové věci, co po hráčích velmi intenzivně vyžadujeme i dostatečná agresivita. Můžeme se rozjet, pevně tomu věřím. Dneska jsme si hodili zbytečně malinkou výhybku.“

Měli se hráči v pasáži po vaší vstřelené brance chovat jinak?

„V případě penalty to byl od Jhona (Mosquery) samozřejmě naivní zákrok. Respektuji, že penalta byla. Ale také nemůžeme dopustit, že se soupeř takhle přesune na naši útočnou polovinu. Předcházely tomu dva, tři souboje, které jsme měli uhrát minimálně s nějakým faulem. Šlo o taktické chyby. Sami hráči to uvidí na videu, že to měli několikrát před inkasovanou brankou vyřešit lépe, třeba přerušit hru. Soupeř šturmoval za vyrovnáním, my trenéři tomu říkáme závěrečná hektika, kdy se může stát všechno.“

Jak je na tom Sampson Dweh, který proti Hradci chyběl v nominaci?

„Sampson chytil proti Dritě šlapák při šprajcu, má zhmoždění na nártu. Rentgen je v pořádku, ale je to bolestivé, potřebuje to na pár dní zklidnit.“

Jak ho zvládl nahradit Robin Hranáč?

„Podal očekávaný výkon. Nejraději bych ze stoperů postavil všechny, ale to nejde. Začínáme s těmi zkušenějšími, další kluci přijdou na řadu. Jsou to výborní hráči, u Hranáče jsem s výkonem spokojený.“

Jak mužstvo zklidnit před čtvrteční odvetou 2. předkola Konferenční ligy proti Dritě?

„Hráči se dvakrát vyspí a už budou v pohodě, tak dramatické to není, jako to máme třeba my trenéři. Já jsem optimista, že to nezanechá v týmu hlubokou rýhu. Do čtvrtka se dáme všichni do pořádku. Ale žádný balzám na psychiku to není, to je jasné.“