Vyladěný Provod: svatba, titul... a teď opět září. Pomáhá i nová role

Pohodlně se usadil na tiskové konferenci po vítězném duelu v Českých Budějovicích (3:1). Mluvčí Slavie Michal Býček vyzval Lukáše Provoda, aby shrnul průběh zápasu. Po pár větách ze sebe přestal chrlit vodopád slov. „Počkejte, já si to moc nepamatuju. Dejte mně chvilku přehrát si zápas a začnu znovu,“ rozesmál sebe i přítomné novináře.

Povedený fórek si užíval. Pobaveně koukal po místnosti. Přesně takhle vypadá spokojený chlap, kterému to šlape na bojišti i v osobním životě. Provod totiž prožívá výjimečné období. Na co sáhne, to mu vyjde.

V červenci se oženil. Se slušností sobě vlastní požádal trenéry, zda by se svatba mohla konat den před ligovou generálkou s Drážďany. „Chci jim veřejně poděkovat, že mi ve všem vyšli vstříc. Svatba byla v trošku nevhodném termínu. Kvůli reprezentaci a státnicím ale nebyl možný jiný den,“ usmíval se.

Státnice měly absolutní prioritu. Byly nadřazené i veselce. Inženýrské studium na vysoké škole ekonomie a managementu v Praze (VŠEM) zvládl úspěšně. I závěrečnou diplomovou práci bez problémů obhájil. V kabině Slavie nyní sedí dva vysokoškolsky vzdělaní fotbalisté – vedle Provoda je promovaným inženýrem také Václav Jurečka, vlastník diplomu z městského stavitelství.

„Léto bylo náročné, ale nejtěžší byly státnice. Bylo to prostředí, které tolik neznám, vše bylo nové,“ pravil Provod a vzápětí vyřkl jedno přání: „Věřím, že si formu ze státnic přenesu do ostrých soutěžních zápasů. Nejenom já, ale celý tým.“

V kontextu dvou úvodních duelů sezony lze konstatovat, že fazonu ze školních lavic si udržel. Na hřišti vypadá nejlépe za poslední roky. Co za tím je? Pohoda v soukromí, fungující tělo bez zdravotních obtíží a také nová role na hřišti.

Po odchodech Davida Juráska a Petera Olayinky musel Jindřich Trpišovský vymyslet zbrusu nové složení levé strany, a právě Provod hraje v trenérových plánech jednu ze zásadních rolí.

Může hrát wingbeka v systému 3 – 4 – 3, ve čtyřobráncovém schématu krajního beka, skvěle využitelný je i na křídle. Třeba v Českých Budějovicích si v průběhu zápasu vyzkoušel všechny role. Úspěšně. Zápas končil s bilancí jednoho gólu a jedné asistence. Top výkon!

„Je to něco nového, baví mě to. Musím se všechno učit, každý trénink mi něco dá. Jsem ale především rád, že v takovém klubu, jako je Slavia, můžu vůbec nastupovat. Konkurence je obrovská,“ říká skromně.

V neděli dominoval nejen na Střeleckém ostrově, ale také v iSport Indexu deníku Sport. Ze všech hráčů druhého kola získal nejvyšší známu 9,20, mezi wingbeky absolutně neměl konkurenci. Absolutní číslo získal v devíti metrikách z dvanácti. V dosavadních dvou kolech FORTUNA:LIGY se nikdo na vyšší nedostal, v úvodním kole zvítězil mladoboleslavský Lamin Jawo s výslednou cifrou 9,11.

ÚTOK Góly 1 (Index 1) xG (očekávané góly) 0,17 (1) Kvalita šancí 0,17 (1) Doteky ve vápně 3 (1) Celkem za útok 4 OBRANA Vyhrané hlavičkové souboje 0 (0) Obranné souboje (%) 0,5 (1) Získané míče 9 (1) Získané míče při pressinku 3 (1) Celkem za obranu 3 DRŽENÍ MÍČE Asistence 1 (1) xA (očekávané asistence) 0,03 (0,20) Driblinky 10 (1) Průnikové přihrávky 0 (0) Celkem za držení míče 2,2 Celková hodnota iSport Indexu 9,2

Pro osvěžení paměti, deník Sport a iSport.cz jako první sportovní médium v Česku hledá na základě iSport indexu, uceleného analytického pohledu za pomoci dvanácti metrik, nejlepšího hráče sezony.