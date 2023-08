Rozkopaný puntík? Šmicer má rázný návrh, Horváth hrozí trávníkářem

Moment, který na výsledek nakonec zřejmě neměl zásadní vliv, přesto se o něm po ligovém víkendu hodně mluvilo. V závěru souboje Plzně s Hradcem Králové (1:1) kopali hosté penaltu, Daniel Vašulín ji neproměnil. Exekuci předcházela strkanice poté, co se domácí Jindřich Staněk s Erikem Jirkou až příliš věnovali penaltovému puntíku... „Když to někdo udělá, posunul bych míč o metr dopředu,“ navrhl v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport Vladimír Šmicer.

Viktoria začala sezonu mizerně, prohrou v Teplicích a pohárovou remízou s Dritou. Když už se zdálo, že proti Hradci konečně vybojuje nejtěsnější vítězství, nezvládla závěr utkání. Vašulínovu penaltu po zákroku Jhona Mosquery sice Staněk vyrazil, v nastavení ale Ondřej Šašinka přece jen vyrovnal na 1:1. Symbolický trest za plzeňské počínání před penaltou?

Staněk s Jirkou se snažili poničit puntík, hostující Matěj Koubek naopak prostor pro zahrávání penalty hlídal. Strhla se menší mela, Jirka s hradeckým Danielem Horákem nakonec po strkanici dostali žluté karty.

„Z mého pohledu je to určitě nesportovní chování, asi by mělo být na žlutou, i když ten hráč má ještě čas si povrch upravit. Ale je fakt, že mu může uklouznout noha, míč už nestojí tak pevně, může ho to rozhodit,“ hodnotil počínání plzeňských hráčů Stanislav Levý, zkušený trenér a expert deníku Sport.

Plzeň - Hradec Králové: Staněk s Jirkou zkoušeli rozkopat penaltový puntík, strhla se menší mela Video se připravuje ...

Moment se řešil i v novém díle pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport. Vladimír Šmicer, který penaltu proměnil i ve finále Ligy mistrů, přišel se zajímavým návrhem. „Zavedl bych, že když to někdo dělá, tak se penalta posune o metr dopředu. Jednoduché řešení, pak už by to hráči nedělali,“ podotkl s úsměvem bývalý český reprezentant.

„Puntík není až takový problém, problém je, když ti ujede stojná noha,“ přidal se do debaty Pavel Horváth, který má se zahráváním penalt také bohaté zkušenosti. „A já myslím, že Erika Jirku daleko větší trest čeká, až potká Pepu, který se v Plzni stará o trávník. Hráběma a rýčem mu to spočítá…“ usmál se kouč třetiligových Domažlic, který ve Viktorii ještě v minulé sezoně působil jako asistent Michala Bílka.

Snahy o rozkopání puntíku se nicméně v poslední době na nejvyšší úrovni objevují. „Je to každopádně nefér, hlavně to všichni vidí. Hráči by se k tomu snižovat neměli,“ uzavřel Šmicer.