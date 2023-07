Expert Levý o Spartě: Jestli je tohle jasná penalta... Proč tápe Plzeň?

Slavia se Spartou se usadily na čele tabulky. Vidíte u nich nějaké rozdíly?

„Ano, Slavia zvládla po nepříjemném Hradci i zápas v Českých Budějovicích. Duel kontrolovala, i když ve druhé půli na určitou fázi trošku vypadla z rytmu. Sparta měla v prvním zápase s Olomoucí odpovídající kvalitu, ale ve Zlíně ji nepotvrdila, na čemž se shodli trenér i hráči.“

V čem má tedy Slavia výhodu?

„Opět si pomohla střídáním, které změnilo obraz hry. Ukazuje se, jak je důležité, že má široký kádr. Jsou tam hráči, kteří by všude jinde hráli v základu, a tady sedí na lavici - Chytil, Schranz, Ševčík, Tijani… To je síla! Ale pokud chcete mít mužstvo evropského střihu, nezbyde vám nic jiného než mít takové náhradníky.“

Co naopak chybělo Spartě ve Zlíně? Vyhrála 1:0 gólem z penalty.

„Zvládli to jen díky dobré defenzivě. V ofenzivě to byl nepřesvědčivý výkon, Honzovi Kuchtovi chyběla jakákoli podpora. Ze strany Sparty to bylo málo. V prvních kolech jsme viděli dvě rozdílná mužstva. Doma byla Sparta aktivní v presinku i kombinaci, hráči se dokázali prosadit individuálně. Ve Zlíně to nebylo. Nakonec vyhrála z penalty. Ta byla taková, jak se teď říká, že si ji rozhodčí obhájí.“

Pískal byste Cedidlovu ruku?

„Bez diskuze tam byla, ale bylo to takové zvláštní.