Kotal o talentech Sparty: Ševčíka jsem za bránění kritizoval. Haška chápu

Kometa v Brně? Vedle té hokejové se v Brně objevila i fotbalová: záložník Ševčík. Po postupu do nejvyšší soutěže se uvedl skvěle, v ofenzivě vytvořil údernou dvojici s veteránem Jakubem Řezníčkem. Připsal si devět gólů a šest asistencí, slušná práce. Jenže v závěru jara se začal vytrácet, až ho Hašek po svém nástupu postupně odsunul na vedlejší kolej. „V podstatě řeknu, že se stal nepoužitelným,“ řekl o Ševčíkovi po sestupu Zbrojovky. „V tuto chvíli není připravený, musí pracovat. Dostane možnost a možná narazí,“ glosoval jeho přechod do Prahy. Co na to Kotal? „Dokážu Martina pochopit, i když se jim nepovedlo ligu zachránit,“ říká, vysvětluje proč a přibližuje vlastní zkušenost.