Další Kapverďan v lize. Na Nevése s Nivaldem navazuje rychlík Papalelé

Kreativní a rychlé křídlo. Takové byly základní požadavky zástupců Karviné, když ještě v průběhu minulé sezony předběžně dávali dohromady kádr pro nejvyšší soutěž. Tip na Papalelého dostali už zhruba v půlce ročníku. A přestože v té době hrával až třetí portugalskou ligu, dohodli se. Oblíbeného útočníka Papu (Michala Papadopulose) tak nahradil Papalelé.

„Několik let spolupracujeme s hráčskými agenty, ke kterým máme důvěru,“ vysvětluje sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk. „Oslovili jsme je s požadavkem, že hledáme kreativní rychlé křídlo. Dostali jsme několik tipů, mimo jiné mezi nimi byl i Papalelé.“

Rodák z Mindela se z Kapverdských ostrovů stěhoval do Portugalska už v roce 2019, vyhlédlo si ho FC Porto. Přes mládežnické výběry a několik hostování se stal hráčem klubu CF Estrela, minulou sezonu pomáhal týmu Anadia FC do druhé ligy. Za 24 zápasů nastřílel 6 gólů.

„Sledovali jsme ho půl roku, kluci z agentury jezdí do Portugalska, vidí hráče naživo, nemáme jen nastříhané video,“ popisuje Vlk. „Zaujal nás kreativitou, souboji jeden na jednoho, fantastickou rychlostí i obrovskou dynamikou, výskok má výborný. Řekli jsme si, že do toho půjdeme. Jenom jsme čekali, jestli se nám podaří vrátit do ligy. Což se povedlo.“

Papalelé zaujal i po příjezdu do Karviné. Tichý střízlík s plachým úsměvem si sebevědomě vybral číslo 10. „Na hřišti sebevědomí má a měl,“ usmívá se Vlk. „V předešlém klubu na něm hra stála, chodil si pro balony. Je fotbalově sebevědomý, drzý. A desítka u nás byla volná, tak proč ne?“

Překážkou nabylo ani to, že Papalelé vládne pouze portugalštinou. „Má tady kluky z Brazílie, to mu v rozjezdu pomohlo,“ připomněl Vlk. „Portugalsky umí i asistent Lubomír Luhový. A když je potřeba, pomáhám i já. Fotbalové věci jsem ještě nezapomněl. Musím ale říct, že už se naučil mluvit i trochu v angličtině, snaží se.“

V kosmopolitní kabině Karviné se Papalelé podle svých slov necítí odstrčený. „Kdybych se do Česka vydal přímo z Kapverd, asi by to pro mě bylo daleko složitější, ale působení v Portugalsku mi pomohlo,“ řekl pro klubový web. „Jsem připravený naplno pracovat, chci pomáhat týmu. Je fajn, že tady mám spoluhráče, kteří mluví stejnou řečí. To je pro mě na začátku moc důležité.“

Požadavky trenérů splnil hned po prvních přípravných zápasech. A solidně vlétl i do ligy. V premiéře proti Zlínu (4:1) parádně posadil míč na hlavu skórujícímu Danielu Bartlovi, v Olomouci (1:3) se pohotově trefil po brejku ke vzdálenější tyči. Druhý duel ovšem také ukázal, že proti silným soupeřům bude muset přidat směrem dozadu.

Olomouc - Karviná: Olomouc - Karviná: Karviná je zpět, Papalele slaví svůj první gól v lize, 2:1 Video se připravuje ...

„Moc se mi líbil,“ chválil ho po premiéře trenér Tomáš Hejdušek. „Výborná práce vedení, že takového hráče přivedlo. Kvalitu ukazoval už v přátelácích. Je tady chviličku, ale udělal si své místo v kabině, kluci ho respektují. Víme, na čem je třeba pracovat, bude lepší a lepší.“

Tomu věří i Lubomír Vlk. „Samozřejmě má i své nedostatky, ale je pracovitý a skromný. Má chuť dennodenně pracovat, v tom je super. Co teď předvádí, není jeho maximum, bude se zlepšovat.“

A co vlastně znamená přezdívka Papalelé? „Vidíte, to fakt nevím, budu se ho muset zeptat,“ dodal s úsměvem Lubomír Vlk. Vysvětlení dodali zástupci hráčské agentury: „Přezdívka je po jeho tatínkovi a jeho jménu Lela. Původně si vymyslel Papalela, ale úplně mu to neznělo. Takže napodruhé a... Papalelé.“

Kapverďané v lize:

Fernando Nevés (obránce, 88 zápasů/ 8+3) - Baník (2009-11), Slavia (2013/14), Příbram (2014/15)

Nivaldo (obránce, 68 zápasů/ 9+12) - Teplice (2013-17)

Papalelé (útočník, 2 zápasy/ 1+1) - Karviná (2023-?)