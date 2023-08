Mlsnův úřad šokoval ligu. Ta musí svá práva rozsekat do více balíčků

Rovnou přiznávám, že se nevyznám dopodrobna v tom, oč pečuje nebo má pečovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Takže následující berte jako pohled laika. Ale ptám se: Opravdu má tento úřad určovat soukromým právnickým osobám podobu výběrového řízení do takového detailu, jako to činí v případě Ligové fotbalové asociace a prodeje jejích televizních práv? Já si to nemyslím. Že má být tendr, o tom není sporu. Proč si ovšem nemůže liga sama určit, zda práva prodá v celku, nebo po částech, tomu už nerozumím. Jsem státní úřad a mám moc, tak si dupnu, jako by si v Brně řekli.