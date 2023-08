Kováč o zákroku na Hlavatého: Likvidační. A Klíma je ještě arogantní

Prvních gólů v sezoně se dočkaly, na premiérovou výhru Pardubice nadále čekají. V sobotu odpoledně na Letné neměli nárok, po slabém výkonu zejména do defenzivy vyfasovali Východočeši od Sparty výprask 2:5. „Za osm minut bylo vymalováno,“ prohlásil trenér Radoslav Kováč a ostře se pustil do rozhodčího utkání Tomáše Klímy…

Stejně jako loni na podzim jste na Spartě inkasovali pět branek. Jak utkání hodnotíte?

„Prvních devět minut bylo z naší strany okej. Drželi jsme balon, dobře vylézali, ale nevytvořili si šanci. Pak nám propadla levá strana. Nezachytávali jsme náběhy, nebyli agresivní. V tom nás Sparta absolutně předčila, což je pro mě největší zklamání. Sparta vyhrála zaslouženě, za osm minut bylo vymalováno. Po druhém gólu bylo po zápase. My jsme pak udělali do druhého poločasu nějaké změny a dali dva góly, takže to nevypadá tak hrůzostrašně. Ale celkově organizace hry, agresivita, v tom jsme propadli. Možná dobře, že prostřídal i trenér Priske. Mohlo to dopadnout daleko hůř. Rád bych ale zmínil ještě něco.“

Prosím.

„Respektuju, že děláme chyby. Jsem zodpovědný za to, že jsme tu dostali pět gólů. Ale pak tam je likvidační zákrok Kairinena na Míšu Hlavatého a on nedostane ani žlutou kartu? To je neskutečné! Jasná červená karta. My je dostali v předchozích zápasech taky. Zaslouženě, to je v pořádku. Byly to naše chyby, za které přišel trest. Beru to. Ale… Pan Klíma je pak ještě arogantní, vymyslí si tam penaltu. To je šílenost. Ano, já dneska slabě, stejně jako celý tým. Nicméně tohle je nepřijatelné. Podívejte se na to video. Aby za tohle nedostal ani žlutou? Šílenost. Teď nám zas budou celý týden něco vysvětlovat… Samozřejmě, rozhodčí utkání neovlivnili, bylo to o našem výkonu. Ale tohle se mi nelíbí.“

Vysvětlil vám Klíma, proč se rozhodl záložníka Sparty vůbec netrestat?

„Říkal jsem mu, ať se na to jde podívat. A on mi dal žlutou. Pro mě je to nepochopitelné. Tohle byla jasná věc, na zlomení nohy, něco neuvěřitelného. Jasně, beru, stav 3:0 bylo hotovo. Ale ať přece píská to, co má. My nechceme nic navíc.“

Jak byste zhodnotil počínání vaší defenzivy?

„Naivní, dětské. Věděli jsme, že to je pro nějaké kluky poprvé. Náš problém je, že nekomunikujeme. Nemáme stopery, kteří by mluvili. Bylo to vidět, v soubojích jsme propadali. Celý týden jsme při tom dobře trénovali, pak sem přijedeme, dopadne tíha okamžiku. Tohle jsem si přesně nepřál, aby se stalo. Neukázali jsme ani polovinu toho, co umíme. Výsledek je jednoznačně zasloužený.“

Těší vás alespoň to, že jste se dočkali prvních vstřelených gólů v sezoně?

„Je to slabá náplast. My musíme především bodovat doma. Úleva to trochu je, minule jsme tu taky dostali 2:5, ale ten výkon byl úplně odlišný. Kluci jsou mladí, ale co jsme předvedli, to je nepřijatelné. Opravdu špatně. Dva góly fajn, ale vyděsilo mě, jak jsme nebyli agresivní. Jsme Pardubice, hráli jsme na Spartě, možná chci moc… Ale vím, jak kluci umí hrát, nezvládli jsme to.“