Lingr? Nenadbíhat! Nejcennější je Zafeiris, říká Uhrin. Kuchta zhubl

Byl u toho, když Slavia přecházela z období fotbalového temna do éry nebývalého rozmachu. Začal ještě za kontroverzního bosse Aleše Řebíčka, při restartu na něho spoléhali nový šéf Jiří Šimáně i Jaroslav Tvrdík s čínským kapitálem v zádech. Teď trenér Dušan Uhrin mladší pozorně sleduje, jak si jeho nástupci povedou po dvou sezonách bez triumfu v nejvyšší soutěži a ústupu na mezinárodní scéně. „Očekávám, že Slavia získá titul, který potřebuje, a bude hrát skupinu evropského poháru,“ říká. V novém díle magazínu LIGOVÝ INSIDER se věnuje nejen dění na hřišti, včetně rozbitého trávníku, ale i vyjednávání o nové smlouvě s klíčovým záložníkem Ondřejem Lingrem a reformě platové strategie. „Postup u Lingra je správný: když nepodepíše novou smlouvu, musí odejít,“ má jasno Uhrin, i když vidí jedno ale.

Slavia dala Lingrovi, jemuž zbývá rok do konce stávajícího kontraktu, dle Tvrdíkových slov „stropní nabídku“, a to v rámci upravené platové hladiny. Tedy na úrovni slovenského univerzála Ivana Schranze či brankáře Ondřeje Koláře. Sám čtyřiadvacetiletý hráč po zápase se Zlínem (2:1) nechtěl svou situaci komentovat. „Má fantastický výběr místa, nevím, jak by ho Slavia v těžkých zápasech nahradila,“ uznává Uhrin. „Zvažoval bych ale každou nabídku,“ dodává.

Vzpomíná při té příležitosti na to, jak to bylo s maximální výší přestupových částek a mzdami ve Slavii za jeho působení a srovnává je s dnešními poměry. Když se muž, který slávisty vedl v letech 2015-2016 a byl na čas i členem klubového představenstva, probírá aktuálním kádrem a má vybrat nejcennějšího hráče, ukáže na norského záložníka s řeckými kořeny Christose Zafeirise. „Takového hráče má v Česku jen Slavia. Fascinuje mě, že ho našli.“

Kromě jiných témat se pak kouč s bohatými zkušenostmi z Rumunska, jež využívá ke srovnání ekonomického zázemí i fotbalové infrastruktury v obou zemích, věnuje dvěma top kanonýrům: s dvaceti góly nejlepšímu střelci minulé sezony Václavu Jurečkovi, který je „na suchu“, i sparťanovi Janu Kuchtovi, jemuž dal první příležitost v lize. Letenský snajpr na rozdíl od Jurečky zahnal nulu na svém kontě dvěma trefami do sítě Pardubic (5:2). „Pořád si jde za svým a bojuje,“ vyzdvihuje Uhrin a rozebírá změny v jeho nastavení.

LIGOVÝ INSIDER s Dušanem Uhrinem mladším: