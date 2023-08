Sparta na Střelnici: letec Wiesner a zase kaňka... Látal musí zabrat

Video se připravuje ... Poločas hrůzy. Aspoň pro Jablonec. Sparta v sobotu večer na Střelnici soupeře zadupala do země už po první půli. Pět branek, a bylo hotovo. Přitom ofenzivní esa jako Jan Kuchta nebo Lukáš Haraslín odpočívala. Před odvetou 3. předkola Ligy mistrů na Letné proti Kodani se ukázali jiní. A svěřencům kouče Radoslava Látala zamotali pořádně hlavu, Jablonec se potápí. Co ještě zápas ukázal?

Osm změn? No a… Hurikán Při pohledu na sestavu Sparty leckomu problesklo hlavou: To nebude snadný zápas! Ale opak byl pravdou. Za Letenské si v základní sestavě Sparty odmázli ligovou premiéru Matěj Ryneš či James Gomez, v ofenzivě se vedle sebe poskládala zbrusu nová ofenzivní trojka Minčev – Sejk – Pešek. A rudí se okamžitě dostali do tempa, jako by Brian Priske složil to nejsilnější, co vlastně může. Pět gólů za poločas slouží jako důkaz. „Je důležité, že vím, že máme široký kádr a velkou kvalitu,“ pochvaloval si Priske. Bezpochyby zaujali Qazim Laci a Martin Vitík. Václav Sejk či Ryneš musejí ukázat víc, aby zatlačili na Kuchtu, Haraslína a další. Jablonec - Sparta: Vitík po rohu technicky přilepil míč k tyči, 0:1 Video se připravuje ...

Výborný start, pak zase kaňka V posledních dvou ligových zápasech dali deset gólů. Pardubicím pět, Jablonci taky pět. Jenže kromě toho i tři inkasovali. Na severu Čech Letenští obdrželi branku po hodině hry, za jasného stavu 0:5. Zase polevili, což je kaňka. Ale pozor, stoperské trio ve složení Gomez – Sörensen – Vitík obstálo, i když bez výraznějšího tlaku od soupeře. „V prvním poločase jsme Jablonec smetli, byli jsme ve všem lepší. Při vedení 5:0 vždycky začne fungovat podvědomí, že máme takový náskok,“ podotkl Martin Vitík, který dal dvě branky. Jenže Peter Vindahl dál čeká na první čisté konto v lize. A zbytečně. Jablonec - Sparta: Drchal zmírnil debakl, 1:5 Video se připravuje ...

Letec vpravo: Wiesner Post pravého wingbeka ve Spartě se opět dostává do debat. V ligovém střetnutí totiž zase zaválel Tomáš Wiesner. Především v prvním poločase byl v Jablonci neudržitelný. Jeden gól dal, ale obranu větral opakovaně, skórovat mohl minimálně třikrát. Jednou se on i trenér Brian Priske obraceli na rozhodčího, zda nebyl v šanci faulován. Uvidí se však - a není to příliš pravděpodobné - zda bude v základní jedenáctce i v úterý při odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Kodaní. V Dánsku seděl celý duel na lavici, přednost dostal Jan Mejdr. Jablonec - Sparta: Exhibiční kombinaci zakončil hlavou Wiesner, 0:5 Video se připravuje ...

Dvougólový stoper Mohl zapsat hattrick, ve druhém poločase měl velkou šanci. Hlavičku však namířil vedle a rozesmál se. Nebylo divu, že se nacházel v dobrém rozpoložení. Stoper Sparty Martin Vitík totiž v první půli v Jablonci skóroval hned dvakrát, prosadil se vždy po rohových kopech a centrech Kaana Kairinena. „První situace byla nacvičená, druhá intuice,“ popsal. V lize se trefil celkem čtyřikrát, ani jednou však doma na Letné. „Je to můj sen,“ přiznal. Jablonec - Sparta: Lahodný Kairinenův centr zužitkoval znovu Vitík, 0:2 Video se připravuje ...