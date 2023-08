Dvougólový Vitík o změnách: Byla tam hladovost. Jaký si chce splnit sen?

Mohl jste dát hattrick. Mrzí vás, že to nevyšlo?

„Asi to nebudu úplně řešit. Kdybych ho dal, byl bych moc rád, ale nějak mě to netrápí. Ale musím říct, že postupem času jsem se těšil na každou další standardku víc a víc.“

Byly vaše góly po nacvičených situacích?

„Při prvním gólu jsem šel do prostoru, který mi určil trenér Loučka. Byl jsem tam, přišel balon, bylo to nacvičené. Ve druhém případě šlo o intuici. Rozehráli jsme roh na krátko a já jsem nějak vycítil, že by mohl letět míč na zadní tyč.“

V lize jste dal čtyři góly, ale ani jeden na Letné. Čím to je?

(usmívá se) „Samozřejmě, už je čas. Rád bych tam ten gól vstřelil, protože je to jeden z mých snů. Snad to přijde brzy.“

Hodně jste se hecoval s Qazimem Lacim. O co šlo?

„V prvním poločase měl šance, jenže nedal je. Už si z něj děláme legraci, že se mu nechce platit za první gól ve Spartě.“

V sestavě bylo osm změn. Čím to, že jste Jablonec tak pokořili?

„Dozvěděli jsme se o nich asi den před zápasem. Dřív se nám tady tolik nedařilo, ale musím říct, že jedním faktorem je trávník, který byl nový. Hřiště bylo rychlejší, dřív tady byla kombinace složitější, hrozně nám to pomohlo. Ale hlavně jsme ukázali hladovost a to, že do Sparty patříme.“

Ve druhém poločase, jste polevili, že?

„V prvním jsme Jablonec smetli, byli jsme ve všem lepší. Při vedení 5:0 vždycky začne fungovat to podvědomí, že máme takový náskok.“

Jak jste spokojen se startem do sezony osobně? Zatím spíše střídáte.

„Měl jsem smůlu, že jsem se zranil na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let. Potom jsem se do toho dostával pomaleji, ale jsem rád za každou šanci. Moje práce je být připravený a odvádět co nejlepší výkony. Pak už je to na trenérovi.“

Řekl jste si o místo v základu proti Kodani?

„Ani nad tím nepřemýšlím. Jablonci jsem dal dva góly, v tomhle ohledu to byl můj nejlepší zápas. Jak říkám, snažím se jen podat co nejlepší výkon.“

V létě se mluvilo o vašem možném odchodu do zahraničí. Je to aktuální?

„Nějaký zájem vždycky je, ale s nikým jsem teď nemluvil. Soustředím se na Spartu.“