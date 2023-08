Tichá Haná břehy mele. I díky Vodhánělovi. Jílek: Evropský hráč

Jako když vaří Jiří Babica: netrefí-li se Lukáš Juliš, zastoupí ho Jan Vodháněl. Chlapík, který každý zápas připravuje gólovky spoluhráčům, ale asistence mu kvůli žalostné koncovce kamarádů nenaskakují, to vzal proti Teplicím na sebe.

Hlubší, ale kompaktní a elastický blok hostů otevřel levačkou i pravačkou. A byť Vodhánělovi jednu trefu nakonec podle zápisu o utkání vzal vlastencem Štěpán Chaloupek, nemusí ho to mrzet.

„Pokud budeme zvládat za plný počet bodů i utkání, ve kterých to nebude vždycky ideální výkon, zlobit se nebudeme. Říkali jsme si to i v kabině. Ukázaná v tabulce platí,“ podotkl muž zápasu.

Severočeši, kterým v týdnu vypadl Daniel Trubač, Jakub Urbanec, po poločase Jakub Hora a nakonec po pár minutách i Abdallah Gning, přivezli na Hanou jen čtyři náhradníky do pole. Dlouho se drželi díky pevnému Chaloupkovi, kvalitě Daniela Fily vpředu a fantastické ráně střídajícího Nemanji Krsmanoviče.

Domácím nefungoval střed pole ani pomalá kombinace bez sebevědomí a nápaditosti. Jenže Vodháněl i za přispění laxního Jehora Tsykala a Soufianeho Dramého přece jen dvakrát udeřil.

Olomouc - Teplice: Nádherná individuální akce Vodháněla přinesla Sigmě vedení, 1:0 Video se připravuje ...

„Je to skvělý hráč, herní kvalitou bych řekl až evropský. Ve smyslu uvolnění na malém prostoru, prvním dotyku, zakončení,“ složil kouč Václav Jílek komplimenty svému záložníkovi.

Vodháněl dorazil do Olomouce před rokem, důležitou roli sehrál asistent Jiří Saňák, se kterým se znal. Byl po štaci v rakouské Admiře Wacker, přijel bez letní přípravy. Realizační tým jej v minulé sezoně často označoval za fyzicky nedotaženého. Teď bývalý hráč Mladé Boleslavi či Bohemians naplno ukazuje, co umí, když je stoprocentně kondičně připraven. A když je zdravý, samozřejmě.

„Nebojím se, že by nějak narostl. To si pohlídáme hned na prvním tréninku. Když něco nedoběhne, uděláme si pořádek,“ rozesmál se trenér.

„Musíte ho držet pod krkem, protože u něj je to také o práci do defenzivy po ztrátě míče. U nás to hráči musí plnit, jsou věci, které mu neodpustím. Když bude takhle efektivní, přimhouřím oko, ale Honza to chápe. Může být ještě lepší a zajímavý i dál,“ dodal.

Olomouc - Teplice: Přihrávku Vodháněla si srazil Chaloupek do brány, 2:1 Video se připravuje ...

Upřímně, na zajímavý transfer má podsaditý technik s dynamitem v levé noze nejvyšší čas. Šestadvacet je pro velkokluby často hrana. Pravdou nicméně je, že takových typů – přesněji řečeno rozdílových – je nejen v Česku tuze málo. Třeba bude dalším na řadě po Mojmíru Chytilovi...

„Jsem hlavně rád, že jsem vydržel celou přípravu zdravý,“ stočil Vodháněl řeč jinam, když přišlo na jeho kvalitu. Herní sebevědomí má vysoké, ale mimo pažit to od něj neuslyšíte. „Před rokem jsem přišel a hned naskočil do zápasu. Teď mám pozici trošku jinou, jsem za to moc rád,“ doplnil.

Pozici jinou, tu v tabulce, má oproti situaci před rokem i Sigma. Tehdy sice vyhrála úvodní kolo v Ostravě, ale pak čtyřikrát padla a zmítala se v hluboké krizi. Teď je to přesně naopak. „Kéž by se to kontrastně okopírovalo a my vyhráli i čtvrtý duel v řadě,“ zasnil se Jílek.

Příště jede Olomouc do Plzně, ale kdo ví... Tichá Haná břehy mele.